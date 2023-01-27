Как очистить медную монету в домашних условиях: пошаговая инструкция

Со временем медные монеты могут утратить свой красивый вид и блеск. Если у тебя есть личная коллекция или антиквариат, нужно время от времени чистить монеты от пыли, грязи и влияния внешнего мира.

Как очистить медную монету — читай в материале.

Можно ли чистить монеты дома

Многие коллекционеры сдают монеты профессионалам. Они делают качественную чистку в растворах, с применением разных химических средств. Но очистить медь можно и в домашних условиях.

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Сейчас во многих магазинах с бытовой химией можно найти специализированные средства для чистки разных металлов. Кроме них почти у каждого на домашних полках есть продукты, которыми можно заменить химию.

Как очистить медную монету

Главное в этом деле — не использовать различные аппараты для чистки украшений. Они могут сделать на монетах царапины. Бумагой также протирать до блеска медь не рекомендуют. Руки перед чисткой должны быть очень чистыми, скрипучими, без капель жира.

Пошаговая инструкция по чистке монет с меди

Окуни монеты в холодную воду. Промой и замочи в тазике с теплой водой. Добавь туда мыло. Также нужно добавить в воду пару капель очистителя (например, мягкого моющего для посуды). Опускай монеты в воду по очереди и протирай их с помощью мягкой тряпки. Лучше всего проводить процедуру в пластиковом контейнере. Но не в металлической миске или кастрюле. Удали грязь тряпкой. После этого у тебя могут остаться старые пятна. Для того чтобы их вывести, возьми зубочистку. Также подойдет старая зубная щетка с мягкой щетиной. После этого нужно промыть монеты под водой. Далее возьми уксус и налей его в стакан. Замочи монеты в растворе на 30-40 минут. Если монеты очень старые, можно оставить на ночь. Промой горячей водой и ополосни холодной. Это тоже необходимо делать в пластиковой посуде. Возьми мягкое полотенце и просуши им монеты. Не три их, тщательно и аккуратно убирай остатки всех веществ. Оставь сушиться на полотенце до полного высыхания.

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