Как очистить медную монету в домашних условиях: пошаговая инструкция

Со временем медные монеты могут утратить свой красивый вид и блеск. Если у тебя есть личная коллекция или антиквариат, нужно время от времени чистить монеты от пыли, грязи и влияния внешнего мира.
Как очистить медную монету — читай в материале.
Многие коллекционеры сдают монеты профессионалам. Они делают качественную чистку в растворах, с применением разных химических средств. Но очистить медь можно и в домашних условиях.
Сейчас во многих магазинах с бытовой химией можно найти специализированные средства для чистки разных металлов. Кроме них почти у каждого на домашних полках есть продукты, которыми можно заменить химию.
Главное в этом деле — не использовать различные аппараты для чистки украшений. Они могут сделать на монетах царапины. Бумагой также протирать до блеска медь не рекомендуют. Руки перед чисткой должны быть очень чистыми, скрипучими, без капель жира.
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