Як очистити мідну монету в домашніх умовах: покрокова інструкція

З часом мідні монети можуть втратити свій гарний вигляд та блиск. Якщо у тебе є особиста колекція чи антикваріат, потрібно час від часу чистити монети від пилу, бруду та впливу зовнішнього світу.

Як очистити мідну монету — читай у матеріалі.

Чи можна чистити монети вдома

Багато колекціонерів здають монети професіоналам. Ті роблять якісне чищення у розчинах, із застосуванням різних хімічних засобів.

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Але очистити мідь можна й у домашніх умовах. Зараз у багатьох магазинах із побутовою хімією можна знайти спеціалізовані засоби для чищення металів.

Крім них майже кожен на домашніх полицях має продукти, якими можна замінити хімію.

Як очистити мідну монету

Головне в цій справі — не використовувати різні апарати для чищення прикрас. Вони можуть зробити на монетах подряпини. Папірцем або паперовими серветками також протирати до блиску мідь не рекомендують. Руки перед чищенням мають бути дуже чистими, скрипучими, без крапель жиру.

Покрокова інструкція з чищення монет з міді

Поклади монети в холодну воду. Промий і замочи в тазику з теплою водою. Додай туди мило. Також потрібно додати у воду пару крапель очисника (наприклад, м’якого мийного засобу для посуду). Опускай монети у воду по черзі та протирай їх м’якою ганчіркою. Найкраще проводити процедуру у пластиковому контейнері. Але не в металевій мисці чи каструлі. Видали бруд ганчіркою. Після цього в тебе можуть залишитись старі плями. Для того щоб їх вивести, візьми зубочистку. Також підійде стара зубна щітка з м’якою щетиною. Після цього промий монети під водою. Далі візьми оцет і налий його в склянку. Замочи монети в розчині на 30–40 хвилин. Якщо монети дуже старі, можна залишити на ніч. Промий гарячою водою та ополосни холодною. Це теж необхідно робити у пластиковому посуді. Візьми м’який рушник і просуши ним монети. Не три їх, ретельно та акуратно прибирай залишки всіх речовин. Залиш сушитися на рушнику до повного висихання.

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