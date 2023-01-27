Як очистити мідну монету в домашніх умовах: покрокова інструкція

З часом мідні монети можуть втратити свій гарний вигляд та блиск. Якщо у тебе є особиста колекція чи антикваріат, потрібно час від часу чистити монети від пилу, бруду та впливу зовнішнього світу.
Як очистити мідну монету — читай у матеріалі.
Багато колекціонерів здають монети професіоналам. Ті роблять якісне чищення у розчинах, із застосуванням різних хімічних засобів.
Але очистити мідь можна й у домашніх умовах. Зараз у багатьох магазинах із побутовою хімією можна знайти спеціалізовані засоби для чищення металів.
Але очистити мідь можна й у домашніх умовах. Зараз у багатьох магазинах із побутовою хімією можна знайти спеціалізовані засоби для чищення металів.
Крім них майже кожен на домашніх полицях має продукти, якими можна замінити хімію.
Головне в цій справі — не використовувати різні апарати для чищення прикрас. Вони можуть зробити на монетах подряпини. Папірцем або паперовими серветками також протирати до блиску мідь не рекомендують. Руки перед чищенням мають бути дуже чистими, скрипучими, без крапель жиру.
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