Как получить гражданство Молдовы в 2024 году: подборка возможных способов для украинцев

Если ты хочешь получить гражданство Молдовы, придется изучить все возможные пути и законодательные нормы. Но несколько подходящих способов все же есть. В нашем материале мы рассказываем, как получить молдавское гражданство.
Получение гражданства в Молдове регулируется соответствующим законом О гражданстве. Владельцы такого гражданства имеют доступ без визы в 120 стран мира. Получить гражданство Молдовы можно следующими способами:
Для получения гражданства Молдовы нужно пройти следующие этапы.
Молдова разрешает гражданам иметь двойное или второе гражданство.
Получить вид на жительство можно несколькими способами: через обучение, трудоустройство в стране, инвестиции в бизнес. Инвестиции в молдавский бизнес для получения вида на жительство должны стартовать от €32 тыс. и создания по меньшей мере четырех рабочих мест.
Отказать в гражданстве Молдовы могут по ряду причин: причастность к террористическим группировкам, совершенные преступления, угроза национальной безопасности Молдовы, судимость/следствие на момент оформления гражданства, ложные сведения о себе в документах.
Раньше мы рассказывали, как получить гражданство США.
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