Как получить гражданство Молдовы в 2024 году: подборка возможных способов для украинцев

Если ты хочешь получить гражданство Молдовы, придется изучить все возможные пути и законодательные нормы. Но несколько подходящих способов все же есть. В нашем материале мы рассказываем, как получить молдавское гражданство.

Как получить гражданство Молдовы в 2024 году: легальные способы

Получение гражданства в Молдове регулируется соответствующим законом О гражданстве. Владельцы такого гражданства имеют доступ без визы в 120 стран мира. Получить гражданство Молдовы можно следующими способами:

по праву рождения — ребенок, родившийся в Молдове, и имеющий одного из родителей, являющихся гражданином/гражданкой страны. Также дети, родившиеся в Молдове, но родители являются лицами без гражданства, могут получить молдавское гражданство. Дети, найденные на территории Молдовы без родителей и без определенного гражданства, получают молдавское гражданство;

после усыновления — если граждане Молдовы усыновляют ребенка, не имеющего другого гражданства. При условии, что у ребенка есть гражданство другой страны, от него нужно отказаться;

признание/репатриация. Упрощенная схема получения гражданства Молдовы доступна тем, кто родился в Молдове и имеет одного из родителей, кто является гражданином/гражданкой страны. Кроме этого, по упрощенной процедуре получить гражданство могут люди, жившие до 28.06.1940 года на территории северной Буковины, Бессарабии, в округах Герца и МАССР, их потомки. Высланные из страны после 20.06.1940 и их потомки;

люди, легально жившие в Молдове до 23.06.1990 года;

восстановление в гражданстве — нужно сдать экзамен по румынскому языку и на знание Конституции, подтвердить источники дохода. Этот способ подойдет тем, кто потерял гражданство не из-за действий, причинивших вред государству;

нужно сдать экзамен по румынскому языку и на знание Конституции, подтвердить источники дохода. Этот способ подойдет тем, кто потерял гражданство не из-за действий, причинивших вред государству; натурализация — получить паспорт Молдовы могут люди, непрерывно жившие 10 лет в стране. Восемь лет проживания должно быть у людей со статусом беженцев;

через вид на жительство. Три года понадобится тем, кто воссоединяется с семьей, людям из других категорий — больше, 5-10 лет.

Процесс получения гражданства Молдовы

Для получения гражданства Молдовы нужно пройти следующие этапы.

Получить долгосрочную визу. Получить вид на жительство (ВНЖ). Получить вид на постоянное место жительства (ПМЖ) после пяти лет жизни по ВНЖ. Кроме этого, нужно сдать языковой экзамен. В статусе ПМЖ следует прожить 10 лет на территории Молдовы. После этого можно подавать документы на гражданство Молдовы. Срок рассмотрения — до 1 года. В случае подтверждения, получить паспорт Молдовы в сервисном центре.

Молдова разрешает гражданам иметь двойное или второе гражданство.

Получить вид на жительство можно несколькими способами: через обучение, трудоустройство в стране, инвестиции в бизнес. Инвестиции в молдавский бизнес для получения вида на жительство должны стартовать от €32 тыс. и создания по меньшей мере четырех рабочих мест.

Отказать в гражданстве Молдовы могут по ряду причин: причастность к террористическим группировкам, совершенные преступления, угроза национальной безопасности Молдовы, судимость/следствие на момент оформления гражданства, ложные сведения о себе в документах.

Раньше мы рассказывали, как получить гражданство США.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.