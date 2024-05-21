Як отримати громадянство Молдови у 2024 році: добірка можливих способів для українців

Якщо ти хочеш отримати громадянство Молдови, доведеться вивчити всі можливі шляхи та законодавчі норми. Але кілька способів, які підійдуть, усе ж є. У нашому матеріалі розповідаємо, як отримати молдовське громадянство.
Отримання громадянства Молдови регулюється відповідним законом Про громадянство. Власники такого громадянства мають доступ без візи до 120 країн світу. Отримати громадянство Молдови можна такими способами.
Для отримання громадянства Молдови, потрібно пройти такі етапи.
Молдова дозволяє громадянам мати подвійне чи друге громадянство.
Отримати посвідку на проживання можна кількома способами: через навчання, працевлаштування в країні, інвестиції у бізнес. Інвестиції у молдовський бізнес для отримання посвідки на проживання мають стартувати від €32 тис. та створення щонайменше чотирьох робочих місць.
Відмовити у громадянстві Молдови можуть через низку причин: причетність до терористичних угруповань, скоєні злочини, загроза національній безпеці Молдови, судимість/слідство на момент оформлення громадянства, хибні відомості про себе в документах.
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