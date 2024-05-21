Як отримати громадянство Молдови у 2024 році: добірка можливих способів для українців

Якщо ти хочеш отримати громадянство Молдови, доведеться вивчити всі можливі шляхи та законодавчі норми. Але кілька способів, які підійдуть, усе ж є. У нашому матеріалі розповідаємо, як отримати молдовське громадянство.

Як отримати громадянство Молдови у 2024 році: легальні способи

Отримання громадянства Молдови регулюється відповідним законом Про громадянство. Власники такого громадянства мають доступ без візи до 120 країн світу. Отримати громадянство Молдови можна такими способами.

за правом народження — дитина, яка народилася у Молдові, і має одного з батьків, хто є громадянином/громадянкою країни. Також діти, що народилися у Молдові, але батьки є особами без громадянства, можуть отримати молдовське громадянство. Діти, що були знайдені на території Молдови без батьків, і без визначеного громадянства, отримують молдовське громадянство;

після усиновлення — якщо громадяни Молдови всиновлюють дитину, яка не має іншого громадянства. За умови, якщо в дитини є громадянство іншої країни, від нього потрібно відмовитися;

визнання/репатріація. Спрощена схема отримання громадянства Молдови доступна тим, хто народився у Молдові і має одного з батьків, хто є громадянином/громадянкою країни. Крім цього, за спрощеною процедурою отримати громадянство можуть люди, які жили до 28.06.1940 року на території північної Буковини, Бессарабії, в округах Херца та МАРСР, їхні нащадки. Вислані з країни після 20.06.1940 року та їхні нащадки;

люди, які легально жили у Молдові до 23.06.1990 року;

відновлення у громадянстві — потрібно скласти іспит з румунської мови та знання Конституції, підтвердити джерела доходу. Цей спосіб підійде тим, хто втратив громадянство не через дії, що завдали шкоди державі.

натуралізація — отримати паспорт Молдови можуть люди, які безперервно жили 10 років у країні. Вісім років проживання має бути в людей зі статусом біженців;

через посвідку на проживання. Три роки знадобиться тим, хто возз’єднується з родиною, людям з інших категорій — більше, від 5-10 років.

Процес отримання громадянства Молдови

Для отримання громадянства Молдови, потрібно пройти такі етапи.

Отримати довгострокову візу. Отримати посвідку на проживання. Отримати посвідку на постійне проживання після п’яти років життя за посвідкою на проживання. Крім цього, потрібно скласти мовний іспит. У статусі постійного місця проживання потрібно прожити 10 років на території Молдови. Після цього можна подавати документи на громадянство Молдови. Термін розгляду — до 1 року. У випадку погодження, отримати паспорт Молдови у сервісному центрі.

Молдова дозволяє громадянам мати подвійне чи друге громадянство.

Отримати посвідку на проживання можна кількома способами: через навчання, працевлаштування в країні, інвестиції у бізнес. Інвестиції у молдовський бізнес для отримання посвідки на проживання мають стартувати від €32 тис. та створення щонайменше чотирьох робочих місць.

Відмовити у громадянстві Молдови можуть через низку причин: причетність до терористичних угруповань, скоєні злочини, загроза національній безпеці Молдови, судимість/слідство на момент оформлення громадянства, хибні відомості про себе в документах.

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