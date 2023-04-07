Минимализм, утонченность, оригинальность: простые и интересные способы раскрасить яйца на Пасху

Каждый год семьи думают, как раскрасить яйца на Пасху. Ведь существует столько техник и способов, как покрасить пасхальные яйца. Чтобы детям и взрослым было увлекательно готовиться к праздникам, мы рассказываем об интересных и простых способах окрашивания яиц на Пасху.

Как раскрасить яйца на Пасху 2023: оригинальные способы

Чтобы точно выиграть битву яиц, попробуй украсить их с помощью техники декупаж. Для этого выбери красивые салфетки и возьми один яичный белок. На отварные яйца нужно выложить кусочки салфетки с рисунком, а сверху нанести взбитый яичный белок. Таким образом, узор приклеится.

Покрасить яйца можно и красным сладким вином. Тогда на них появятся маленькие кристаллы и они будут мерцать на солнце. Читай пошаговый рецепт здесь.

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Органическим и простым способом является окрашивание в луковой шелухе. Яйца нужно завернуть в марлю, по желанию ты можешь положить туда листья петрушки или другого растения, чтобы такой узор был на яйцах. На кастрюлю воды и десяток яиц понадобится шелуха семи луковиц.

Красиво раскрасить яйца можно с помощью красителя и салфеток. Если у тебя нет пищевых красителей, можно использовать акварельные краски. Отваренные яйца замотай в салфетки и кисточкой рисуй узоры. Если на салфетках есть тиснение, у тебя получится очень красивый рисунок.

Идеи, как украсить пасхальные яйца

Кружевное окрашивание яиц можно сделать с помощью кусочка ткани. Сваренное яйцо заверни в фактурную ткань и перевяжи нитью. Затем окунай в краситель на несколько минут.

Мраморное окрашивание яиц сделать очень просто. Для этого разведи краситель, как написано на инструкции. Затем в смесь добавь столовую ложку растительного масла и столовую ложку уксуса. Тщательно размешай. Яйца крась в этой смеси примерно пять минут. Если хочешь более четкие линии, держи яйца в красителе 10 минут.

Для узора в горошек достаточно вырезать кружочки из скотча и наклеить их на сваренные яйца. Окуни их в краситель, дай высохнуть, а затем осторожно сними наклейки из скотча.

Дети могут раскрасить пасхальные яйца в виде кроликов, котиков или смайликов. Им точно понравится такая идея. На белых отварных яйцах можно нарисовать маркером мордочки и глаза или покрасить яйца в желтый и нарисовать смайлики.

Чтобы получить эффект омбре, нужно развести пищевые красители и погрузить туда сваренные яйца. Затем постепенно поднимай яйцо из красителя и держи по 1-2 минуты. Через каждые две минуты поднимай еще выше, таким образом создавай переход между насыщенностью цветов.

Раньше мы рассказывали, чем покрасить яйца на Пасху.

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