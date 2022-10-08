Как выиграть Green card 2024 в лотерее: сроки подачи и лайфхаки для участников

Американская мечта распространилась по всему миру. Желающих попасть в страну возможностей хватает и в Украине, однако сделать это не так просто. Один из способов — получить специальную визу Green card.

Этот процесс непростой и долговременный, ведь в США хотят видеть только потенциально полезных и платежеспособных членов общества.

Каждый год американское правительство организует Green card lottery. Благодаря ей 50 тыс. счастливчиков получат заветный билет в страну возможностей, обходя все бюрократические подводные камни.

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Читай, кто может участвовать в лотерее, как она происходит, где можно зарегистрироваться и какие сроки. А также поделимся лайфхаками, которые помогут тебе войти в список счастливчиков.

Что такое Green card и для чего она нужна

Для начала определим, для чего тебе нужна Грин карта и какие преимущества ты с ней получишь.

Green card имеет вид пластиковой карты. Документ выдается на неограниченный срок, но только тем, кто не является гражданином Америки.

Виза дает право жить, работать и учиться на законном основании в Штатах. А также дает ее владельцу право получать американскую пенсию. Для этого нужно официально работать в США в течение десяти лет.

С Грин-картой ты сможешь покупать американскую недвижимость и свободно путешествовать, а по прошествии пяти лет жизни в США можешь получить статус гражданина.

Свой статус и привилегии можно легко потерять, если:

ты будешь участвовать в преступной деятельности;

будешь привлечен к административной или уголовной ответственности;

оставишь территорию Америки на длительный срок.

Все о Green card lottery 2022

Участие в лотерее Diversity Visa Program абсолютно бесплатна. Все что тебе нужно сделать — заполнить электронную анкету на сайте.

Сделать это можно с 5.10.2022 по 9.11.2022. Время окончания подачи заявок будет в 19 часов по киевскому времени, так что всем, кто не успеет в дедлайн, придется ждать до следующего года.

Если позже ты захочешь получить Green card обычным методом, то проигрыш в лотерее никак не отразится на этом процессе.

Розыгрыш самой лотереи состоится в мае 2023 года, но получить Грин-карту победители смогут только через четыре–пять месяцев после переезда в США, в 2024 году.

Если по результатам ты будешь в перечне счастливчиков, выигравших Green card, то у тебя будет два года, чтобы принять окончательное решение о переезде.

Интересный бонус Грин-карты в том, что получишь ее не только ты, но и вся твоя семья.

Кто может принять участие?

К кандидатам, которые хотят принять участие, есть определенные критерии и требования. Ведь, как мы отмечали выше, двери в Америку открывают только тем, кто может принести общественную пользу.

В лотерее можно поучаствовать если ты:

Есть полное среднее образование, или за последние пять лет работал(-ла) по своей специальности более двух лет. У тебя нет проблем с законом, и ты никогда не привлекался(-лась) к уголовной ответственности, не имеешь судимости. У тебя нет заболеваний, которые могли бы навредить американскому обществу. Ты рожден(-на) в государстве, которое допущено к участию в конкурсе Green card. Каждый год он может обновляться и дополняться.

Как выиграть Green card: советы, лайфхаки

Обычно конкурс в такой лотерее безумный, соответственно, чтобы выиграть счастливый билет, нужно сделать все безупречно. На рассмотрении заявок придираются ко всем техническим деталям, а шанс только один в год.

Чаще всего участники не проходят из-за неправильной транслитерации собственного имени или фамилии. Также особое внимание уделили фотографии, ежегодно 35% кандидатов отсеиваются именно из-за нее.

Учти технические рекомендации, а также помни, что семейные фото, а также фото в купальнике или очках недопустимы.

Если ты сделал все правильно и твое имя будет среди победителей, тебя пригласят на собеседование в американское консульство. Именно этот этап будет являться определяющим в выборе победителя.

Тебе нужно будет доказать и привести достойные доводы, почему тебе необходимо переехать в Америку и где ты можешь быть полезен. Также преимуществом станет высокий уровень владения английским.

Когда дисквалифицируют?

К кандидатам, которые оформляют Green card традиционным путем относятся очень тщательно, а уровень проверки тех, кто хочет получить ее в лотерее, увеличивается вдвое.

Основные причины дисквалификации:

попытка повторно заполнить анкету;

ошибки при заполнении онлайн анкеты;

фиктивный брак. В таком случае тебе и твоему партнеру назначат перекрестное интервью;

неверный пакет документов;

нарушение американского законодательства или судимость;

нарушение правил визового центра при оформлении американской визы ранее;

запрет на въезд в Америку;

отсутствие доказательств платежеспособности, например, официальной работы;

серьезные проблемы со здоровьем.

Если все делать правильно и честно, то у тебя будут хорошие шансы выиграть визу и получить возможность переехать в Америку.

С визой в США всё не так просто. А куда ты можешь уехать без визы, читай в нашем материале.

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