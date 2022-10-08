Как выиграть Green card 2024 в лотерее: сроки подачи и лайфхаки для участников

Американская мечта распространилась по всему миру. Желающих попасть в страну возможностей хватает и в Украине, однако сделать это не так просто. Один из способов — получить специальную визу Green card.
Этот процесс непростой и долговременный, ведь в США хотят видеть только потенциально полезных и платежеспособных членов общества.
Каждый год американское правительство организует Green card lottery. Благодаря ей 50 тыс. счастливчиков получат заветный билет в страну возможностей, обходя все бюрократические подводные камни.
Читай, кто может участвовать в лотерее, как она происходит, где можно зарегистрироваться и какие сроки. А также поделимся лайфхаками, которые помогут тебе войти в список счастливчиков.
Для начала определим, для чего тебе нужна Грин карта и какие преимущества ты с ней получишь.
Green card имеет вид пластиковой карты. Документ выдается на неограниченный срок, но только тем, кто не является гражданином Америки.
Green card имеет вид пластиковой карты. Документ выдается на неограниченный срок, но только тем, кто не является гражданином Америки.
Виза дает право жить, работать и учиться на законном основании в Штатах. А также дает ее владельцу право получать американскую пенсию. Для этого нужно официально работать в США в течение десяти лет.
С Грин-картой ты сможешь покупать американскую недвижимость и свободно путешествовать, а по прошествии пяти лет жизни в США можешь получить статус гражданина.
Свой статус и привилегии можно легко потерять, если:
Участие в лотерее Diversity Visa Program абсолютно бесплатна. Все что тебе нужно сделать — заполнить электронную анкету на сайте.
Сделать это можно с 5.10.2022 по 9.11.2022. Время окончания подачи заявок будет в 19 часов по киевскому времени, так что всем, кто не успеет в дедлайн, придется ждать до следующего года.
Сделать это можно с 5.10.2022 по 9.11.2022. Время окончания подачи заявок будет в 19 часов по киевскому времени, так что всем, кто не успеет в дедлайн, придется ждать до следующего года.
Если позже ты захочешь получить Green card обычным методом, то проигрыш в лотерее никак не отразится на этом процессе.
Розыгрыш самой лотереи состоится в мае 2023 года, но получить Грин-карту победители смогут только через четыре–пять месяцев после переезда в США, в 2024 году.
Если по результатам ты будешь в перечне счастливчиков, выигравших Green card, то у тебя будет два года, чтобы принять окончательное решение о переезде.
Интересный бонус Грин-карты в том, что получишь ее не только ты, но и вся твоя семья.
Интересный бонус Грин-карты в том, что получишь ее не только ты, но и вся твоя семья.
К кандидатам, которые хотят принять участие, есть определенные критерии и требования. Ведь, как мы отмечали выше, двери в Америку открывают только тем, кто может принести общественную пользу.
В лотерее можно поучаствовать если ты:
Обычно конкурс в такой лотерее безумный, соответственно, чтобы выиграть счастливый билет, нужно сделать все безупречно. На рассмотрении заявок придираются ко всем техническим деталям, а шанс только один в год.
Чаще всего участники не проходят из-за неправильной транслитерации собственного имени или фамилии. Также особое внимание уделили фотографии, ежегодно 35% кандидатов отсеиваются именно из-за нее.
Чаще всего участники не проходят из-за неправильной транслитерации собственного имени или фамилии. Также особое внимание уделили фотографии, ежегодно 35% кандидатов отсеиваются именно из-за нее.
Учти технические рекомендации, а также помни, что семейные фото, а также фото в купальнике или очках недопустимы.
Если ты сделал все правильно и твое имя будет среди победителей, тебя пригласят на собеседование в американское консульство. Именно этот этап будет являться определяющим в выборе победителя.
Тебе нужно будет доказать и привести достойные доводы, почему тебе необходимо переехать в Америку и где ты можешь быть полезен. Также преимуществом станет высокий уровень владения английским.
К кандидатам, которые оформляют Green card традиционным путем относятся очень тщательно, а уровень проверки тех, кто хочет получить ее в лотерее, увеличивается вдвое.
Основные причины дисквалификации:
Если все делать правильно и честно, то у тебя будут хорошие шансы выиграть визу и получить возможность переехать в Америку.
С визой в США всё не так просто. А куда ты можешь уехать без визы, читай в нашем материале.
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