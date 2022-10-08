Як виграти Green card 2024 у лотереї: терміни подачі та лайфхаки для учасників

Американська мрія поширилася на весь світ. Охочих потрапити у країну можливостей вистачає і в Україні, однак зробити це не так просто. Одна з можливостей — отримати спеціальну візу Green card.

Цей процес кропіткий та довготривалий, адже у США хочуть бачити лише потенційно корисних та платоспроможних членів суспільства.

Щороку американський уряд організовує Green card lottery. Завдяки їй 50 тис. щасливчиків отримають заповітний квиток у країну можливостей, оминаючи всі бюрократичні підводні камені.

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Читай, хто може брати участь в лотереї, як вона відбувається, де і коли можна зареєструватися та скільки це коштуватиме. А також поділимося лайфхаками, які можуть допомогти тобі увійти в перелік щасливчиків.

Що таке Green card та для чого вона треба

Для початку означимо, для чого тобі треба Грін-карта та які переваги ти з нею отримаєш.

Green card має вигляд пластикової карти. Документ видається на необмежений термін, але лише тим, хто не є громадяном Америки.

Віза дає право жити, працювати та навчатися на законній підставі. А також надає її власнику право отримувати американську пенсію. Для цього треба офіційно працювати в США протягом десяти років.

З Грін-картою ти зможеш купувати американську нерухомість та вільно подорожувати, а після п’яти років життя в США можеш отримати статус громадянина.

Свій статус та привілеї можна легко втратити, якщо:

ти братимеш участь у злочинній діяльності;

будеш притягнений(-а) до адміністративної чи кримінальної відповідальності;

залишиш територію Америки на тривалий термін.

Все про Green card lottery 2022

Участь у лотереї Diversity Visa Program є абсолютно безкоштовною. Все, що тобі треба зробити — заповнити електронну анкету на сайті.

Зробити це можна з 5.10.2022 до 9.11.2022. Час закінчення подачі заявок буде о 19 годині за київським часом, тож всім, хто не встигне до дедлайну, доведеться чекати до наступного року.

Якщо ти захочеш отримати звичайну туристичну чи іншу американську візу, то участь у розіграші Грін-карти не позначиться на цьому процесі.

Розіграш самої лотереї відбудеться в травні 2023 року, але отримати її переможці зможуть за чотири — п’ять місяців після переїзду в США, у 2024 році.

Якщо за результатами ти будеш в переліку щасливчиків, які виграли Green card, то в тебе буде два роки, щоб ухвалити остаточне рішення про переїзд.

Цікавий бонус Грін-карти в тому, що отримаєш її не тільки ти, а вся твоя сім’я.

Хто може взяти участь?

До кандидатів є певні критерії та вимоги, адже, як ми зазначали вище, двері в Америку відкривають лише тим, хто може принести суспільну користь.

В лотереї можна взяти участь якщо ти:

Маєш повну середню освіту, або за останні п’ять років працював (-ла) за своєю спеціальністю понад два роки. У тебе немає проблем із законом, й ти ніколи не притягувався (-лась) до кримінальної відповідальності, не маєш судимості. В тебе немає захворювань, які могли б нашкодити американському суспільству. Ти народжений (-на) в державі, яка допущена до участі в конкурсі Green card. Щороку список таких країн може оновлюватися та доповнюватися.

Як виграти Green card: поради, лайфхаки

Зазвичай конкурс в цій лотереї шалений, відповідно, щоб виграти свій щасливий білет, треба зробити все бездоганно. На розгляді заявок прискіпуються до усіх технічних деталей, а шанс лише один на рік.

Найчастіше учасники не проходять через неправильну транслітерацію власного імені чи прізвища. Також особливу увагу приділи фотографії, щороку 35% кандидатів відсіюються саме через неї.

Врахуй технічні рекомендації, а також пам’ятай, що сімейні фото, а також фото в купальнику або окулярах неприпустимі.

Якщо ти зробив(-ла) все правильно, твоє ім’я випало в лотереї, то тебе запросять на співбесіду в американське консульство. Саме цей етап буде визначальним.

Тобі треба буде довести й навести гідні аргументи, чому тобі необхідно переїхати в Америку і де ти можеш бути корисний. Також перевагою стане високий рівень володіння англійською мовою.

Коли дискваліфікують?

До кандидатів, які оформлюють Green card традиційним способом ставляться дуже прискіпливо, а рівень перевірки тих, хто хоче отримати її в лотереї, збільшується вдвічі.

Основні причини дискваліфікації:

спроба повторно заповнити анкету;

помилки під час заповнення онлайн анкети;

фіктивний шлюб. В такому разі тобі й твоєму чоловікові призначать перехресне інтерв’ю;

неправильний пакет документів;

порушення американського законодавства або судимість;

порушення правил візового центру під час оформлення американської візи раніше;

заборона на в’їзд в Америку;

відсутні докази платоспроможності, наприклад, офіційної роботи;

серйозні проблеми зі здоров’ям.

Якщо все робити правильно та чесно, ти маєш хороші шанси виграти візу та отримати можливість переїхати в Америку.

Так, з візами у Штати не все так просто. А куди ти можеш поїхати без візи, читай у нашому матеріалі.

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