Закрой глаза и выбери — метод, который поможет избавиться от хлама дома

Всем нам знакомо состояние, когда простор дома заставляет уменьшаться от того, какое количество вещей вокруг тебя. Осенью или зимой, но мы все перебираем свои вещи и выбрасываем ненужное.

Тебе тоже каждый раз сложно перебирать вещи? Кажется, что все это — ну точно пригодится?

Real Simple делится советами, как разгрузить место с помощью всего одного способа. Мы пересказываем самое интересное в материале.

Закрой глаза и бери: метод уборки ненужного

Пользовательница соцсетей изобрела для себя новый интересный метод, с помощью которого можно избавиться от многих ненужных вещей. Назвали его просто — Закрой глаза и бери.

Женщина закрыла глаза и наощупь выбирала одежду на выход.

Рубашку, которая на ощупь была неприятна, она все равно одела. Но в тот же день поняла, что выбросит ее, как только вернется домой.

Это наталкивает на мысль, что такой метод применим ко многим другим вещам.

Если ты наощупь достаешь вещь и понимаешь, что не можешь ее стилизовать или просто одеть — нужна ли она тебе?

Так в течение недели можно сложить немалую сумку из вещей, которые ты на самом деле не носишь, потому что они тебе не нравятся. Вещи можно отнести в специальные контейнеры для одежды.

Начни из простого:

нащупай руками вещи в глубине шкафа;

делай это первые дни медленно, а потом устраивай челлендж: одень то, что достаешь.

Если результат не нравится — будущее вещи очевидно.

Другие полезные советы, как правильно перебирать гардероб, мы рассказывали раньше.

