Заплющ очі й вибери — метод, який допоможе позбутися непотребу вдома

Всім нам знайомий стан, коли простір вдома змушує зменшуватися від того, яка кількість речей навколо тебе. Восени чи взимку, але всі ми перебираємо свої речі та викидаємо непотрібне.

Тобі теж щоразу складно перебирати речі? Здається, що все це — ну точно знадобиться?

Real Simple ділиться порадами, як розвантажити простір за допомогою всього одного методу. Ми переповідаємо найцікавіше далі у матеріалі.

Заплющ очі й бери: метод прибирання непотрібного

Користувачка соцмереж винайшла для себе новий цікавий метод, за допомогою якого можна позбутися багатьох непотрібних речей. Назвали його просто — Заплющ очі й бери.

Жінка заплющила очі й навпомацки обирала одяг на вихід.

Сорочку, яка на дотик була неприємною, вона все одно одягнула. Але того ж дня зрозуміла, що викине її, як тільки повернеться додому.

Це наштовхує на думку, що такий метод можна застосувати до багатьох інших речей.

Якщо ти навпомацки дістаєш річ і розумієш, що не можеш її стилізувати чи просто одягнути — то чи потрібна вона тобі?

Так протягом тижня можна скласти чималу сумку з речима, які ти насправді не носиш, бо вони тобі не подобаються. Речі можна винести у спеціальні контейнери для одягу.

Спробуй з простого:

намацай руками речі у глибині шафи;

роби це перші дні повільно, а потім влаштовуй челендж: одягни те, що дістаєш.

Якщо результат не подобається — майбутнє речі очевидне.

Інші корисні поради, як правильно перебирати гардероб, ми розповідали раніше.

