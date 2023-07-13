Какие страны Евросоюза повторно предоставляют статус временной защиты украинцам — список и полезные контакты

Война заставила многих украинцев покинуть свои дома и выехать за границу для поиска безопасного места для себя и своей семьи. Но иногда по разным причинам необходимо сменить страну пребывания, что влияет и на получение социальной помощи.

О том, какие страны предоставляют убежище украинцам повторно, а какие — отказывают, рассказали в издании ProUkrainu.cz.

Какие государства предоставляют защиту украинским гражданам повторно

Условия предоставления защиты украинским гражданам устанавливаются каждым государством отдельно. Это также касается и права на повторное получение защиты. Однако надо учесть, что Директива о временной защите не применяется в государствах, ассоциированных с Шенгенским соглашением, в частности в Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне.

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Несмотря на это, законы определенных стран предусматривают возможность для украинцев получить статус временной защиты снова после выезда из другого государства.

Хорватия

Для получения убежища в Хорватии украинскому гражданину необходимо иметь отказ от статуса временной защиты в другом государстве. Далее необходимо заполнить заявку на повторное предоставление временной защиты в выбранном государстве.

Это можно сделать в режиме онлайн с помощью сайта Croatia4Ukraine. Если нужно, ты можешь использовать украинский язык на веб-страницах государственных учреждений.

Германия

Если ты планируешь переезд в Германию, перед выездом в это государство рекомендуется выяснить условия приема украинских беженцев. Подробную информацию можно найти на веб-портале федерального ведомства по делам миграции и беженцев Germany4Ukraine. Вся необходимая информация доступна на украинском языке. В Германии нельзя выбрать место для проживания, за исключением случаев, когда ты планируешь жить с родственниками.

После приезда в Германию ты должен обратиться в Центр первичного приема, где беженцев размещают в населенном пункте одной из федеральных земель.

Испания

Хотя Испания согласна принимать украинцев после временной защиты в других государствах, она не предоставляет финансовой и социальной помощи гражданам Украины. К примеру, в других странах Европейского союза примерно 50% могут найти работу после переезда в другое государство. Что касается Испании, там этот показатель составляет 15%. Кроме того, в этой стране украинцы не могут выбрать город проживания, поэтому их могут отправить в любую провинцию страны.

Для получения временной защиты украинцы должны подать запрос в одном из Центров приема, помощи и координирования CREADE, которые работают в Мадриде, Барселоне, Малаге и Аликанте.

Румыния

Детали относительно повторного получения статуса временной защиты для украинцев, условий приезда, регистрации и проживания можно найти на сайте Dopomoha.ro. Информация доступна на украинском языке.

Португалия

Если ты планируешь получать убежище в Португалии, для повторной регистрации эта страна требует подтверждения отказа украинца от статуса временной защиты в другом государстве. Детали и ответы на вопросы можно получить, позвонив на линию поддержки мигрантов по номерам: +(351) 218 106 191 или 808 257 257 257.

Какие страны отказывают во временном убежище гражданам Украины повторно

Польша

Начиная с 2023 года, эта страна отклоняет заявки украинских беженцев на повторный приют, если они уже получили этот статус в другой стране. Однако такие лица могут находиться на территории государства, но без предоставления социальных выплат.

Чехия

Чехия также отказывает в предоставлении повторной временной защиты украинским гражданам, которые уже получили такой статус, вид на жительство или визу в другом государстве, в том числе в Великобритании и Канаде.

Норвегия

Несмотря на то, что Норвегия является частью Шенгенской зоны, она отказывает в предоставлении защиты украинцам, которые уже предварительно уже получали такой статус в других странах.

Швейцария

Швейцария обычно не предоставляет возможности получить статус временного убежища повторно, но существуют определенные исключения. Например, если беженец выезжает из страны, которая уже и так перегружена из-за большого количества людей, получивших статус беженца. Речь идет о таких странах как Польша или Германия. В таком контексте, стоит получить консультацию относительно возможностей для украинцев в Швейцарии.

Ранее мы рассказывали о том, что украинские беженцы должны декларировать иностранную денежную помощь.

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