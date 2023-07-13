Які країни Євросоюзу повторно надають статус тимчасового захисту українцям — список та корисні контакти

Війна змусила багатьох українців покинути свої домівки та виїхати на чужину для пошуку безпечного місця для себе та своєї родини. Але іноді з різних причин необхідно змінити країну перебування, що впливає й на отримання соціальної допомоги.

Про те, які держави надають прихисток українцям повторно, а які відмовляють, розповіли у виданні ProUkrainu.cz.

Які держави надають прихисток українським громадянам вдруге

Умови надання захисту українським громадянам встановлюються кожною державою окремо. Це також стосується й права на повторне отримання прихистку. Однак треба врахувати, що Директива про тимчасовий захист не застосовується у державах, асоційованих із Шенгенською угодою, зокрема у Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейні.

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Попри це, закони певних країн передбачають можливість для українців отримати статус тимчасового захисту знову після виїзду з іншої держави.

Хорватія

Для отримання прихистку в Хорватії українському громадянину потрібно мати відмову від статусу тимчасового прихистку в іншій державі. Далі необхідно заповнити заявку на повторне надання тимчасового захисту в обраній державі.

Це можна зробити в режимі онлайн за допомогою додатку Croatia4Ukraine. Якщо потрібно, ти можеш використовувати українську мову на веб-сторінках державних установ.

Німеччина

Якщо ти плануєш переїзд до Німеччини, перед виїздом у цю державу рекомендується з’ясувати умови прийняття українських біженців. Детальну інформацію можна знайти на веб-порталі федерального відомства у справах міграції та біженців Germany4Ukraine. Уся необхідна інформація доступна українською мовою. У Німеччині не можна вибрати місце для проживання, за винятком випадків, коли ти плануєш жити з родичами.

Після приїзду в Німеччину ти маєш звернутися у Центр первинного прийому, де біженців розміщують в населеному пункті в одній із федеральних земель.

Іспанія

Хоча Іспанія згодна приймати українців після тимчасового захисту в інших державах, вона не надає фінансової та соціальної допомоги громадянам України. Приміром, в інших країнах Європейського союзу приблизно 50% можуть знайти роботу після переїзду в іншу державу. Щодо Іспанії, там цей показник становить 15%. Крім того, в цій країні українці не можуть вибрати місто проживання, тому їх можуть відправити в будь-яку провінцію країни.

Для отримання тимчасового захисту українці повинні подати запит в одному з Центрів прийому, допомоги та координування CREADE, які працюють в Мадриді, Барселоні, Малазі та Аліканте.

Румунія

Деталі щодо повторного отримання статусу тимчасового захисту для українців, умов приїзду, реєстрації та проживання можна знайти на сайті Dopomoha.ro. Інформація доступна українською мовою.

Португалія

Якщо ти плануєш отримувати прихисток у Португалії, для повторної реєстрації ця країна вимагає підтвердження відмови українця від статусу тимчасового захисту в іншій державі. Деталі та відповіді на питання можна отримати, зателефонувавши на лінію підтримки мігрантів за номерами: +(351) 218 ​​106 191 або 808 257 257.

Які країни відмовляють у тимчасовому прихистку громадянам України повторно

Польща

Починаючи з 2023 року, ця країна відхиляє заявки українських біженців на повторний прихисток, якщо вони вже отримали цей статус в іншій країні. Проте такі особи можуть перебувати на території держави, але без надання соціальних виплат.

Чехія

Чехія також відмовляє в наданні повторного тимчасового захисту українським громадянам, які вже отримали такий статус, дозвіл на проживання або візу в іншій державі, зокрема й у Великій Британії та Канаді.

Норвегія

Попри те, що Норвегія є частиною Шенгенської зони, вона відмовляє в наданні захисту українцям, які попередньо вже отримували такий статус в інших країнах.

Швейцарія

Швейцарія зазвичай не надає можливості отримати статус тимчасового прихистку повторно, але існують певні виключення. Наприклад, якщо біженець виїжджає з країни, що вже й так перенавантажена через велику кількість людей, які так само отримали статус біженця. Йдеться про такі країни як Польща або Німеччина. У такому контексті варто отримати консультацію стосовно можливостей для українців у Швейцарії.

Раніше ми розповідали про те, що українські біженці мають декларувати іноземну грошову допомогу.

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