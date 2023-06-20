Можемо втратити 5 млн населення? Чи залишаться біженці за кордоном після перемоги

Плани мам з дітьми повернутися на літо в Україну перервали інтенсивні російські обстріли. Зараз українські біженці починають усвідомлювати, що війна може бути надовго, тому вирішують: вкорінятися за кордоном чи наважитися на повернення. Дізнайся, чому ми можемо втратити 5 млн українців — у нашому матеріалі.

Можемо втратити 5 млн українців, які не повернуться після війни

Останні опитування показують, що до перемоги більшість жінок з дітьми будуть за кордоном, а після — до них, можливо, доєднаються і чоловіки. Тому приблизно 5 млн наших співгромадян можуть залишитися на Заході.

Поки що біженців більше, ніж тих, хто повертається. До 8 млн наших співгромадян виїхали з України від початку повномасштабної війни. Хтось уже повернувся. Майже 2,5 млн жінок та дітей перебувають за кордоном. Більшість з них не планують повертатися до завершення війни.

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Ба більше, після перемоги кордони відкриють, тому до них приєднаються ще й чоловіки. Тоді до 5 млн українців залишаться в Європі. Це молоді, освічені, матеріально забезпечені, 80% з них мають вищу освіту.

Європа дивитиметься на таку молодь не як на біженців, а як на потенційних громадян, робітників, вони будуть пропонувати всі умови, аби наша молодь там залишалася. Поки що українці не повертаються через безпеку.

Тих, хто вагався, злякали травневі обстріли. Тоді столицю Росія атакувала чи не щодня. Зупиняє людей повертатися відчуття небезпеки за себе та дітей, зруйноване житло, відсутність роботи і гідної зарплати.

За кількістю українських біженців перше місце посідає Німеччина. Країна допомагає грошима, продуктами, одягом та канцтоварами для дітей. Вона посунула Польщу з першого місця.

Деякі країни скорочують виплати, щоб українці поверталися додому. Таку тактику вибрали Швейцарія та Ірландія. Позиція України — примусово повертати нікого не будуть.

Експерти ж переконані, окрім припинення обстрілів, вступ України до ЄС, сигнал про вступ до НАТО чи інші гарантії безпеки спонукатимуть людей повертатися. А також для цього потрібна максимально швидка відбудова.

За даними опитувань Центру економічних стратегій, українці почали розуміти, що війна не закінчиться швидко. З одного боку, що довше триває війна, то більше українців вкоріняються за кордоном. З іншого — ті, хто не планує там осідати, наважуються на повернення.

Раніше ми розповідали, як українці за кордоном стають жертвами сексуальної експлуатації.

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