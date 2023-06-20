Україна

Можемо втратити 5 млн населення? Чи залишаться біженці за кордоном після перемоги

Оксана Михайлова 20 Червня 2023, 15:00

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