Можем лишиться 5 млн населения? Останутся ли беженцы за границей после победы

Планы мам с детьми вернуться на лето в Украину прервали интенсивные обстрелы. Сейчас украинские беженцы начинают отдавать себе отчет, что война может быть надолго, поэтому решают: укореняться за границей или решиться на возвращение. Читай, почему мы можем потерять 5 млн украинцев — в нашем материале.

Можем потерять 5 млн украинцев, которые не вернутся после войны

Последние опросы показывают, что до победы большинство женщин с детьми будут за границей, а после — к ним, возможно, присоединятся и мужья. Поэтому около 5 млн наших сограждан могут остаться на Западе.

Пока беженцев больше, чем тех, кто возвращается. До 8 млн наших сограждан уехали из Украины с начала полномасштабной войны. Кто-то уже вернулся. Около 2,5 млн женщин и детей находятся за границей. Большинство из них не планируют возвращаться до завершения войны.

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Более того, после победы границы откроют, поэтому к ним присоединятся еще и мужья. Тогда до 5 млн украинцев останутся в Европе. Это молодые, образованные, материально обеспеченные, 80% из них имеют высшее образование.

Европа будет смотреть на такую молодежь не как на беженцев, а как на потенциальных граждан, работников, они будут предлагать все условия, чтобы наша молодежь там оставалась. Пока украинцы не возвращаются из-за небезопасности.

Колебавшихся испугали майские обстрелы. Тогда столицу Россия атаковала почти каждый день. Останавливает людей возвращаться чувство опасности за себя и детей, разрушенное жилье, отсутствие работы и достойной зарплаты.

По количеству украинских беженцев на первое место занимает Германия. Страна помогает деньгами, продуктами, одеждой и канцтоварами для детей. Она сдвинула Польшу с первого места.

Некоторые страны сокращают выплаты, чтобы украинцы возвращались домой. Такую тактику выбрали Швейцария и Ирландия. Позиция Украины — принудительно возвращать никого не будут.

Эксперты же убеждены, что кроме прекращения обстрелов, вступление Украины в ЕС, сигнал о вступлении в НАТО или другие гарантии безопасности будут побуждать людей возвращаться. А также для этого требуется максимально быстрое восстановление.

По данным опросов Центра экономических стратегий, украинцы стали понимать, что война не закончится быстро. С одной стороны, чем дольше идет война, тем больше украинцев укореняются за границей. С другой стороны, те, кто не планирует там оседать, решаются на возвращение.

Раньше мы рассказывали, как украинцы за границей становятся жертвами сексуальной эксплуатации.

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