От вязания узлов до чайных церемоний. Как хобби может помочь во время войны

Полномасштабная война перенесла всех нас в постоянно тревожное состояние. Из-за такого напряжения организм сильно истощается и часто пополнять силы — просто неоткуда.

Но что, если помочь могут хобби? Почему так важно найти занятие во время войны и какие хобби сейчас пробуют украинцы — рассказали в Лига.Life.

Почему важно иметь хобби во время войны

Психолог Максим Реуцкий объясняет: в такое тяжелое время нужно иметь что-то, что может отвлечь, доставить наслаждение и эндорфины, которые так важны сейчас.

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— Чувства отличия, любопытства и непредсказуемости важны для нашей психики. Прекрасно, когда хобби становится источником вдохновения и дополнительной прибыли, — говорит психолог.

В то же время хобби, что важно, не должны “переносить” тебя в другую реальность: потому что до победы ещё далеко, поэтому следует понимать настоящую картину.

Иногда хобби могут стать опорой в сложных ситуациях, поэтому сейчас украинцы ищут такое призвание.

Какие хобби сейчас помогают украинцам

Естественно, перечислить все виды хобби просто нереально: пение, танцы, рисование, йога, медитации, чтение и другое. Однако сейчас украинцы все чаще находят себя в других делах.

Рисование в стиле эбру

Например, эбру — турецкая техника рисования на воде. Львовская художница Иванна рассказывает, что сама заинтересовалась таким рисованием полтора года назад.

— Главное — развести воду в правильных пропорциях, потому что от этого зависит хорошо ли она будет держать форму, — делится художница.

Также Иванна говорит, что такие рисунки никогда не получатся неудачными — это ведь пространство для фантазии. Особенно рисование техникой эбру нравится детям.

Шибари

Связывание техникой шибари — это не только мастерство, но и возможность рассказать всю историю через узлы.

— Главный мотив заниматься этим искусством — открывать новые пути эмоционального и физического сотрудничества с партнером. Мы можем отдаваться совместному танцу энергии и взаимопониманию, — рассказывает Ярема, увлекающийся шибари.

Татьяна, также полюбившая этот вид хобби, добавляет: шибари оказывает психотерапевтическое влияние на человека. Однако для того, чтобы полностью расслабиться, для начала следует подкладывать подушки и использовать мягкую ткань.

Чайные церемонии

Спокойствие и уют, новые эмоции и культура. Чайные церемонии не распространены в Украине, однако они действительно положительно влияют на психологическое состояние.

В настоящее время есть несколько заведений в Киеве и Львове, где можно посетить чайные церемонии. Денис — владелец одного из таких. Рассказывает, что сам заинтересовался церемониями с 2011 года.

— Обычно они происходят так: берется чайная доска, вся необходимая посуда, качественный чай. За стол садятся люди, которым чайный мастер заваривает чай и рассказывает все тонкости процесса. Это необходимо делать в тишине, — объясняет он.

Главное на чайных церемониях — полная осознанность самого процесса. Во время церемонии люди могут молчать и медитировать или, наоборот, разговаривать и смеяться.

А ещё: во время таких церемоний нельзя торопиться.

Эти и другие хобби не только влияют на наше состояние сейчас, но и продлевают жизнь! Как искусство влияет на нас, мы рассказывали раньше.

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