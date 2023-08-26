Від в’язання вузлів до чайних церемоній. Як хобі може допомогти під час війни

Повномасштабна війна перенесла усіх нас у постійно тривожний стан. Через таке напруження організм сильно виснажується і часто поповнювати сили просто нізвідки.

Та що, якщо допомогти можуть хобі? Чому так важливо знайти продух під час війни та які хобі зараз пробують українці — розповіли в Ліга.Life.

Чому важливо мати хобі під час війни

Психолог Максим Реуцький пояснює: у такий важкий час треба мати щось, що може відволікти, принести насолоду та ендорфіни, які є такими важливими зараз.

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— Відчуття відмінності, цікавості та непередбачуваності важливі для нашої психіки. Чудово, коли хобі стає джерелом натхнення та додаткового прибутку, — каже психолог.

Водночас хобі, що важливо, не повинні “переносити” тебе в іншу реальність: бо до перемоги ще далеко, тож варто розуміти справжню картину.

Інколи хобі можуть стати опорою у складних ситуаціях, саме тому нині українці шукають таке покликання.

Які хобі зараз допомагають українцям

Звісно, перелічити всі види хобі просто неможливо: співи, танці, малювання, йога, медитації, читання тощо. Однак нині українці все частіше знаходять себе в інших справах.

Малювання в стилі ебру

Наприклад, ебру — турецька техніка малювання на воді. Львівська художниця Іванна розповідає, що сама зацікавилася таким малюванням півтора року тому.

— Головне — це розвести воду в правильних пропорціях, бо від цього залежить, чи добре вона буде тримати форму, — ділиться художниця.

Також Іванна каже, що такі малюнки ніколи не вийдуть невдалими — адже це простір для фантазії. Особливо малювання технікою ебру подобається дітям.

Шибарі

Зв’язування технікою шибарі — це не лише майстерність, а й можливість розповісти цілу історію через вузли.

— Головний мотив займатися цим мистецтвом — відкривати нові шляхи емоційної та фізичної співпраці з партнером. Ми можемо віддаватися спільному танцю енергії та взаєморозумінню, — розповідає Ярема, який захоплюється шибарі.

Тетяна, яка також полюбила цей вид хобі, додає: шибарі має психотерапевтичний вплив на людину. Однак для того, щоб повністю розслабитися, для початку варто підкладати подушки та використовувати м’яку тканину.

Чайні церемонії

Спокій та затишок, нові емоції та культура. Чайні церемонії не є поширеними в Україні, однак вони справді позитивно впливають на психологічний стан.

Нині є кілька закладів у Києві та Львові, де можна відвідати чайні церемонії. Денис — власник одного з таких. Розповідає, що сам зацікавився церемоніями з 2011 року.

— Зазвичай вони відбуваються так: береться чайна дошка, весь необхідний посуд, якісний чай. За стіл сідають люди, яким чайний майстер заварює чай та розповідає всі тонкощі процесу. Це необхідно робити в тиші, — пояснює він.

Головне на чайних церемоніях — повна усвідомленість самого процесу. Під час церемонії люди можуть мовчати й медитувати, або навпаки — розмовляти й сміятися.

А ще: під час таких церемоній не можна поспішати.

Ці та інші хобі не лише впливають на наш стан зараз, а й подовжують життя! Як мистецтво впливає на нас, ми розповідали раніше.

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