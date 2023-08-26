Подорожі та натхнення

Від в’язання вузлів до чайних церемоній. Як хобі може допомогти під час війни

Вікторія Мельник, редакторка сайту 26 Серпня 2023, 11:00
хобі під час війни
Фото: Pexels

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