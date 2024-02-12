Путешествия и вдохновение

Когда будет солнечное затмение в 2024 году — интересное явление в природе

Леся Манзюк, редактор сайта 12 февраля 2024, 09:30
Когда произойдут солнечные затмения в 2024 году
Фото: Unsplash

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