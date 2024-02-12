Когда будет солнечное затмение в 2024 году — интересное явление в природе

Солнечное затмение — астрономическое явление. В это время Луна проходит между Землей и Солнцем, полностью или частично закрывая вид на Солнце с небольшой части Земли. Это может происходить только в фазе новой луны, которая случается примерно каждые шесть месяцев. Украинцы интересуются, когда будут солнечные затмения в 2024 году и как за ними наблюдать. Календарь затмений — в нашем материале.

Календарь солнечных затмений

В этом году ожидается полное солнечное затмение. Его смогут увидеть более 30 миллионов человек, пишет Daily Mail.

Во время затмения диск Луны полностью закрывает Солнце.

В 2024 году полное солнечное затмение произойдет 8 апреля. Наблюдать за ним смогут миллионы людей вдоль узкой полосы в Северной и Центральной Америке. Затмение будет продолжаться 4 минуты 28 секунд. Следующее полное солнечное затмение ожидается 2 октября . Оно будет кольцеобразное и продлится 7 минут 28 секунд. Увидеть его можно будет на юге Аргентины и Чили, а также на острове Пасхи в юго-восточной части Тихого океана.

Как наблюдать за солнечным затмением

К сожалению, с территории Украины солнечное затмение 8 апреля и 2 октября не будет заметно.

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А вообще при наблюдении за солнечным затмением нужно соблюдать осторожность. Нельзя смотреть прямо на Солнце, даже если оно находится в затмении.

Солнечное излучение во время затемнения агрессивно, поэтому нельзя наблюдать за этим явлением, так как это может привести к нарушениям зрения или, по меньшей мере, к неприятным ощущениям. Поэтому при наблюдении за затемнением используются специальные средства для защиты глаз. Несмотря на это, есть люди-энтузиасты, которые ищут затемнения и путешествуют в отдаленные места, чтобы их увидеть.

Интересные факты о солнечном затмении

Кроме полного и частичного затемнения, есть еще 2 разновидности солнечных затмений — гибридное и кольцеобразное. Во время кольцевого затмения лунный диск недостаточно велик, чтобы перекрывать всю площадь Солнца, поэтому внешние его края остаются видимыми, образуя в небе “огненное кольцо”. Гибридное затмение Солнца происходит очень редко. Во время него солнечное затмение меняется с полного на кольцевое или наоборот. Самое долгое солнечное затмение произошло 15 января 2010 года, оно длилось 11 минут. За один век люди могут наблюдать примерно 70 полных затмений Солнца и более 160 частичных.

Надеемся, мы удовлетворили твое любопытство. Солнечное или лунное затмение в природе — очень интересные явления, но главное, чтобы солнце надежды и веры в наших душах не угасло.

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