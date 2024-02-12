Подорожі та натхнення

Коли відбудуться сонячні затемнення в 2024 році — цікаве явище в природі

Леся Манзюк, редакторка сайту 12 Лютого 2024, 09:30
Коли сонячне затемнення в Україні
Фото: Unsplash

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