Коли відбудуться сонячні затемнення в 2024 році — цікаве явище в природі

Сонячне затемнення — астрономічне явище. В цей час Місяць проходить між Землею та Сонцем, повністю або частково закриваючи вид на Сонце з невеликої частини Землі. Це може траплятись лише у фазі нового місяця, що відбувається приблизно кожні шість місяців. Українці цікавляться, коли будуть сонячні затемнення у 2024 році, і як за ними спостерігати. Календар затемнень — у нашому матеріалі.
Цього року очікується повне сонячне затемнення. Його зможуть побачити понад 30 млн людей, пише Daily Mail.
Цього року очікується повне сонячне затемнення. Його зможуть побачити понад 30 млн людей, пише Daily Mail.
Під час повного затемнення диск Місяця повністю закриває Сонце.
На жаль, з території України сонячне затемнення 8 квітня і 2 жовтня не буде видимим.
А взагалі при спостереженні за сонячним затемненням потрібно дотримуватися обережності. Не можна дивитись прямо на Сонце, навіть якщо воно перебуває в стані затемнення.
Сонячне випромінювання під час затемнення є агресивним, тому не можна спостерігати за цим явищем, бо це може призвести до порушень зору або, щонайменше, до неприємних відчуттів. Тому під час спостереження за затемненням використовуються спеціальні засоби захисту очей. Хоча є люди-ентузіасти, які шукають затемнення, та подорожують у віддалені місця, щоб їх побачити.
Сподіваємося, ми вдовольнили твою цікавість. Сонячне чи місячне затемнення в природі дуже цікаві явища, але головне, щоб сонце надії та віри в наших душах не згасло.
А якщо тебе цікавлять різні природні явища — читай наш матеріал про таке рідкісне явище в Антарктиді, як перламутрові хмари та дивись його фото.
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