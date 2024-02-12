Коли відбудуться сонячні затемнення в 2024 році — цікаве явище в природі

Сонячне затемнення — астрономічне явище. В цей час Місяць проходить між Землею та Сонцем, повністю або частково закриваючи вид на Сонце з невеликої частини Землі. Це може траплятись лише у фазі нового місяця, що відбувається приблизно кожні шість місяців. Українці цікавляться, коли будуть сонячні затемнення у 2024 році, і як за ними спостерігати. Календар затемнень — у нашому матеріалі.

Календар сонячних затемнень

Цього року очікується повне сонячне затемнення. Його зможуть побачити понад 30 млн людей, пише Daily Mail.

Під час повного затемнення диск Місяця повністю закриває Сонце.

У 2024 році повне сонячне затемнення має відбутися 8 квітня. Спостерігати за ним зможуть мільйони людей вздовж вузької смуги в Північній та Центральній Америці. Триватиме затемнення 4 хвилини 28 секунд. Наступне повне сонячне затемнення очікується 2 жовтня . Воно буде кільцеподібне і триватиме 7 хвилин 28 секунд. Побачити його зможе південь Аргентини та Чилі, а також острів Пасхи в південно-східній частині Тихого океану.

Як спостерігати за сонячним затемненням

На жаль, з території України сонячне затемнення 8 квітня і 2 жовтня не буде видимим.

Зараз також дивляться

А взагалі при спостереженні за сонячним затемненням потрібно дотримуватися обережності. Не можна дивитись прямо на Сонце, навіть якщо воно перебуває в стані затемнення.

Сонячне випромінювання під час затемнення є агресивним, тому не можна спостерігати за цим явищем, бо це може призвести до порушень зору або, щонайменше, до неприємних відчуттів. Тому під час спостереження за затемненням використовуються спеціальні засоби захисту очей. Хоча є люди-ентузіасти, які шукають затемнення, та подорожують у віддалені місця, щоб їх побачити.

Цікаві факти про сонячне затемнення

Крім повного й часткового затемнення, є ще 2 різновиди сонячних затемнень — гібридне й кільцеподібне. Під час кільцевого затемнення місячний диск недостатньо великий, щоби перекривати всю площу Сонця, тому зовнішні її краї залишаються видимими, утворюючи в небі “вогняне кільце”. Гібридне затемнення Сонця відбувається дуже рідко. Під час нього сонячне затемнення змінюється з повного на кільцеве або навпаки. Найдовше сонячне затемнення відбулося 15 січня 2010 року, воно тривало 11 хвилин. За одне століття люди можуть спостерігати приблизно 70 повних затемнень Сонця і понад 160 часткових.

Сподіваємося, ми вдовольнили твою цікавість. Сонячне чи місячне затемнення в природі дуже цікаві явища, але головне, щоб сонце надії та віри в наших душах не згасло.

А якщо тебе цікавлять різні природні явища — читай наш матеріал про таке рідкісне явище в Антарктиді, як перламутрові хмари та дивись його фото.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.