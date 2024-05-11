Традиции против морали? Испания пересматривает культурные ценности и отменяет корриду

Министерство культуры Испании объявило, что больше не будет вручать Национальную премию корриды и начинают процедуру ее окончательной отмены. Об этом сообщило испанское издание EL Pais.

Первую премию вручили в 2013 году, она составляла 30 000 евро. В определенном смысле это означало, что корриду ставят на одну ступень с другими видами искусства, как, например, театр, рассказ, комиксы или танец. При этом на корриду выделялось на 10 000 евро больше, чем другим.

Министр культуры Испании Эрнест Уртасун заявил, что коррида — это большая испанская традиция, но, как и все в жизни, традиции развиваются. И сейчас большинство общества не соглашается с жестоким обращением с животными.

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Этот шаг вызвал возмущение и критику в секторе корриды. И тореадоры уже заговорили о том, чтобы учредить свою собственную Премию. На что министр культуры ответил:

Если есть те, кто считает, что жестокое обращение с животными должно вознаграждаться государственными деньгами, они вольны делать это в рамках своей компетенции.

Также в Министерстве отмечают, что в обществе все больше растет обеспокоенность жестоким обращением с животными и приводят такую статистику:

только 1,9% испанцев посетили шоу в период между 2021 и 2022 годами. Это на 5,9 пункта меньше, чем в 2019 году;

количество коррид в Испании сократилось с 3 651 в 2007 году до 1 546 в 2022 году.

В некоторых регионах, таких как Канарские острова или Каталония, корриды вообще не проводятся. В других, таких как Галисия, Астурия, Балеарские острова, Мелилья, Кантабрия или Ла-Риоха, практически отсутствуют.

Немного истории

Испанская коррида это не просто борьба человека и быка, но и полное драматизма шоу, которое имеет глубокие корни в истории и традициях.

Коррида появилась еще в античные времена. Тогда только испанские аристократы выходили на арену против могучих быков и демонстрировали свою отвагу и мастерство. Со временем коррида стала доступной для широких масс и превратилась в действо национального масштаба.

Главными действующими лицами корриды, кроме быка, разумеется, являются:

Матадор — главный боец, который есть центральной фигурой в корриде и считается символом мужества и мастерства.

Пикадоры — всадники, которые участвуют только в первой части корриды. Их работа заключается в том, чтобы утомить быка и сделать его менее опасным для матадора.

Бандерильеры — на втором этапе должны бросать в спину быка цветные острые палки, так называемые бандерильяс. Это не только добавляет зрелищности, но и заставляет быка делать резкие движения. Это важно, чтобы подчеркнуть ловкость матадора на последнем этапе.

Традиционно коррида состоит из трех частей, известных как терции.

Терция варилек (Tercio de varilarguero). Матадор со своей командой пикадоров и бандерильеров утомляет быка.

Терция бандерильяс (Tercio de banderillas). Бандерильеры втыкают цветные острые палки в холку быка.

Терция смерти (Tercio de muerte). Матадор завершает бой единственным ударом меча.

То есть, в конце действа животное погибает. Несмотря на это, испанская коррида — это значительно больше, чем просто соревнование или развлекательное мероприятие. Она глубоко укоренена в испанской культуре и выступает как символ национальной идентичности, выражающий стойкость и гордость испанского народа.

Поэтому вопросов к балансу между сохранением традиций с современными гуманистическими взглядами действительно немало. Поэтому Министр культуры Испании, комментируя решение об отмене корриды, подчеркивает:

Мы сделаем себе медвежью услугу, если не приспособимся к новым реалиям общества. Я считаю, что мы приняли решение, которое разделяет большинство испанцев. Оно соответствует Закону о защите животных.

Одним из примеров жестокого обращения с животными, которое пока не запрещено, есть дельфинарии. Читай в нашем эксклюзивном материале — как дельфинарии вредят дельфинам.

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