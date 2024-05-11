Традиции против морали? Испания пересматривает культурные ценности и отменяет корриду

Министерство культуры Испании объявило, что больше не будет вручать Национальную премию корриды и начинают процедуру ее окончательной отмены. Об этом сообщило испанское издание EL Pais.
Первую премию вручили в 2013 году, она составляла 30 000 евро. В определенном смысле это означало, что корриду ставят на одну ступень с другими видами искусства, как, например, театр, рассказ, комиксы или танец. При этом на корриду выделялось на 10 000 евро больше, чем другим.
Министр культуры Испании Эрнест Уртасун заявил, что коррида — это большая испанская традиция, но, как и все в жизни, традиции развиваются. И сейчас большинство общества не соглашается с жестоким обращением с животными.
Этот шаг вызвал возмущение и критику в секторе корриды. И тореадоры уже заговорили о том, чтобы учредить свою собственную Премию. На что министр культуры ответил:
Если есть те, кто считает, что жестокое обращение с животными должно вознаграждаться государственными деньгами, они вольны делать это в рамках своей компетенции.
Если есть те, кто считает, что жестокое обращение с животными должно вознаграждаться государственными деньгами, они вольны делать это в рамках своей компетенции.
Также в Министерстве отмечают, что в обществе все больше растет обеспокоенность жестоким обращением с животными и приводят такую статистику:
В некоторых регионах, таких как Канарские острова или Каталония, корриды вообще не проводятся. В других, таких как Галисия, Астурия, Балеарские острова, Мелилья, Кантабрия или Ла-Риоха, практически отсутствуют.
Фото: Pexels
Испанская коррида это не просто борьба человека и быка, но и полное драматизма шоу, которое имеет глубокие корни в истории и традициях.
Коррида появилась еще в античные времена. Тогда только испанские аристократы выходили на арену против могучих быков и демонстрировали свою отвагу и мастерство. Со временем коррида стала доступной для широких масс и превратилась в действо национального масштаба.
Главными действующими лицами корриды, кроме быка, разумеется, являются:
Матадор — главный боец, который есть центральной фигурой в корриде и считается символом мужества и мастерства.
Пикадоры — всадники, которые участвуют только в первой части корриды. Их работа заключается в том, чтобы утомить быка и сделать его менее опасным для матадора.
Бандерильеры — на втором этапе должны бросать в спину быка цветные острые палки, так называемые бандерильяс. Это не только добавляет зрелищности, но и заставляет быка делать резкие движения. Это важно, чтобы подчеркнуть ловкость матадора на последнем этапе.
Традиционно коррида состоит из трех частей, известных как терции.
То есть, в конце действа животное погибает. Несмотря на это, испанская коррида — это значительно больше, чем просто соревнование или развлекательное мероприятие. Она глубоко укоренена в испанской культуре и выступает как символ национальной идентичности, выражающий стойкость и гордость испанского народа.
Поэтому вопросов к балансу между сохранением традиций с современными гуманистическими взглядами действительно немало. Поэтому Министр культуры Испании, комментируя решение об отмене корриды, подчеркивает:
Мы сделаем себе медвежью услугу, если не приспособимся к новым реалиям общества. Я считаю, что мы приняли решение, которое разделяет большинство испанцев. Оно соответствует Закону о защите животных.
Мы сделаем себе медвежью услугу, если не приспособимся к новым реалиям общества. Я считаю, что мы приняли решение, которое разделяет большинство испанцев. Оно соответствует Закону о защите животных.
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