Подорожі та натхнення

Традиції проти моралі? Іспанія переглядає культурні цінності та скасовує кориду

Марія Бондар, редакторка сайту 11 Травня 2024, 08:30
Чому закрили кориду
Фото: Pexels

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