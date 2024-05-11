Традиції проти моралі? Іспанія переглядає культурні цінності та скасовує кориду

Міністерство культури Іспанії оголосило, що більше не вручатиме Національну премію кориди й починає процедуру її остаточного скасування. Про це повідомило іспанське видання EL Pais.

Першу премію вручили 2013 року і вона становила 30 000 євро. У певному сенсі це означало, що кориду ставлять на один щабель з іншими видами мистецтва, як от театр, оповідання, комікси або танець. При цьому на кориду виділялося на 10 000 євро більше, ніж іншим.

Міністр культури Іспанії Ернест Уртасун заявив, що корида — це велика іспанська традиція, але, як і все у житті, традиції розвиваються. І зараз більшість суспільства не погоджується із жорстоким поводженням з тваринами.

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Цей крок викликав обурення і критику в секторі кориди. І тореадори вже заговорили про те, щоб заснувати свою власну Премію. На що міністр культури відповів:

Якщо є ті, хто вважає, що жорстоке поводження з тваринами повинно винагороджуватися державними грошима, вони вільні робити це в межах своєї компетенції.

Також у Міністерстві наголошують, що у суспільстві все більше зростає занепокоєння жорстоким поводженням з тваринами та наводять таку статистику:

лише 1,9% іспанців відвідали шоу в період між 2021 і 2022 роками. Це на 5,9 пункту менше, ніж у 2019 році;

кількість корид в Іспанії скоротилася з 3 651 у 2007 році до 1 546 у 2022 році.

У деяких регіонах, таких як Канарські острови або Каталонія, кориди взагалі не проводяться. В інших, таких як Галісія, Астурія, Балеарські острови, Мелілья, Кантабрія або Ла-Ріоха — практично відсутні.

Трохи історії

Іспанська корида — це не просто боротьба людини та бика, а й сповнене драматизму шоу, яке має глибокі корені в історії та традиціях.

Корида з’явилася ще за античних часів. Тоді лише іспанські аристократи виходили на арену проти могутніх биків і демонстрували свою відвагу та майстерність. З часом корида стала доступною для широких мас і перетворилася на дійство національного масштабу.

Головними дійовими особами кориди, окрім бика, зрозуміло, є:

Матадор — головний боєць, центральна фігура у кориді, він вважається символом мужності та майстерності.

Пікадори — вершники, які беруть участь лише у першій частині кориди. Їхня робота полягає в тому, щоб втомити бика і зробити його менш небезпечним для матадора.

Бандерильєри — на другому етапі мають кидати у спину бика кольорові гострі палиці, так звані бандерильяс. Це не тільки додає видовищності, але й змушує бика робити різкі рухи, що є важливим, аби підкреслити вправність матадора на останньому етапі.

Традиційно корида складається з трьох частин, відомих як терції.

Терція варильок (Tercio de varilarguero). Матадор зі своєю командою пікадорів та бандерильєрів втомлює бика. Терція бандерильяс (Tercio de banderillas). Бандерильєри встромляють кольорові гострі палиці у холку бика. Терція смерті (Tercio de muerte). Матадор завершує бій єдиним ударом меча.

Іспанська корида — це значно більше, ніж просто змагання чи розважальний захід. Вона глибоко вкорінена в іспанській культурі та є своєрідним символом національної ідентичності, що виражає стійкість та гордість іспанського народу.

Тож питань до балансу між збереженням традицій із сучасними гуманістичними поглядами дійсно чимало. Тому Міністр культури Іспанії, коментуючи рішення про скасування кориди, підкреслює:

Ми зробимо собі ведмежу послугу, якщо не пристосуємося до нових реалій суспільства. Я вважаю, що ми ухвалили рішення, яке поділяє більшість іспанців, і яке відповідає Закону про захист тварин.

Одним із прикладів жорстокого поводження з тваринами, яке поки що не заборонене, є дельфінарії. Читай у нашому ексклюзивному матеріалі — як дельфінарії шкодять дельфінам.

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