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Для тебе — кілька годин захвату, для них — все життя у муках! Як дельфінарії впливають на здоров’я та життя дельфінів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Травня 2023, 19:00
Як дельфінарії шкодять дельфінам та чому дельфінотерапія не працює

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