Користь така сама, як від гри з собакою! Спростування міфів про користь дельфінотерапії

Дельфінарії популярні у світі та в Україні. У цих закладах люди можуть подивитися шоу морських тварин, сфотографуватися з ними та навіть отримати послуги дельфінотерапії.

Але дельфінарії для тварин можна порівняти з тісною жерстяною банкою. Адже у відкритому морі вони можуть пропливати сотні кілометрів щодня, пірнати на глибину кілька сотень метрів, харчуватися свіжою рибою, не малу роль також відіграє справжня морська вода. Жоден дельфінарій не може забезпечити басейни таких великих розмірів.

Але послуга дельфінотерапії досі лишається популярною у світі. Деякі фахівці наголошують на неабиякій користі таких процедур. А от деякі дослідження показують інше. Колишня міністерка охорони здоров’я України Уляна Супрун розповіла на своєму сайті про міфи дельфінотерапії.

Користь дельфінотерапії: найпопулярніші міфи

Міф №1: дельфінотерапія має унікальну користь

Є дві основні тези, якими аргументують користь дельфінотерапії:

вона розвиває у пацієнтів здатність до концентрації уваги;

розвиває здатність до розслаблення, релаксації.

Проект Delfintherapie – Eine Faktensammlung мав на меті отримати дані про ці дві тези, адже вони навіть певним чином суперечать одна одній.

Дослідники зазначають, що терапія за участю тварин — це лише підтримка основного курсу терапії, але в жодному разі не методика лікування. Позитивний вплив від взаємодії з дельфінами можна порівняти також з грою з собакою чи котом. У деяких країнах є навіть такий термін “тварина емоційної підтримки”.

Тривалі дослідження показали, що методики, в які входить спілкування з собаками, вівцями і навіть комахами мають фактично ідентичний ефект.

Але треба наголосити, що це не метод лікування! І плавання з дельфінами теж.

Міф №2: дельфіни лікують ультразвуком

Існує гіпотеза, що ультразвук, який видає дельфін в процесі ехолокації, впливає на баланс нейротрансмітерів в мозку людини. Проте експериментальні дослідження це не підтверджують, навпаки є одне, яке демонструє таку неспроможність.

Дослідники записали 83 сеансів дельфінотерапії в центрі Dolphins Plus у Флориді. Результати показали, що такі сеанси не досягали навіть мінімального порогу прийнятих для ультразвукової терапії медичних норм.

Міф №3: дельфінам подобається купатися з людьми

Дельфіни та інші морські тварини живуть у морській воді, яку важко відтворити у дельфінаріях, особливо якщо заклад розташований не біля моря. Крім цього, ЗУ Про захист тварин від жорстокого поводження забороняє діяльність дельфінаріїв, що не мають природної морської води. Але раніше дельфінарії функціонували у різних містах України.

Тварини у відкритому морі пропливають сотні кілометрів щодня, живуть зграями та спілкуються між собою. У дельфінаріях стіни можуть відбивати їхні звуки, що може нашкодити дельфінам та призводить до меншого спілкування.

Через війну в Україні страждають не лише люди, а й різні види тварин. Раніше ми розповідали про вимирання дельфінів у Чорному морі та чому це відбувається.

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