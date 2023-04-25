Здоров'я та краса

Користь така сама, як від гри з собакою! Спростування міфів про користь дельфінотерапії

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Квітня 2023, 17:30
Дельфінотерапія: чи справді вона має користь
Фото: Pexels

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