Здоровье и красота

Польза такая же, как от игры с собакой! Опровержение мифов о пользе дельфинотерапии

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 апреля 2023, 17:30
Дельфінотерапія: чи справді вона має користь
Фото: Pexels

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