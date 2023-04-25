Польза такая же, как от игры с собакой! Опровержение мифов о пользе дельфинотерапии

Дельфинарии популярны в мире и Украине. В этих заведениях люди могут посмотреть шоу морских животных, сфотографироваться с ними и получить услуги дельфинотерапии.

Но дельфинарии для животных сравнимы с тесной жестяной банкой. Ведь в открытом море они могут проплывать сотни километров ежедневно, нырять на глубину несколько сотен метров, питаться свежей рыбой, немалую роль играет также настоящая морская вода. Ни один дельфинарий не может построить бассейны таких больших размеров.

Но услуга дельфинотерапии до сих пор остается популярной в мире. Некоторые специалисты отмечают большую пользу таких процедур. А вот некоторые исследования показывают другое. Бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала на своем сайте о мифах дельфинотерапии.

Польза дельфинотерапии: самые популярные мифы

Миф №1: дельфинотерапия имеет уникальную пользу

Есть два основных пункта, которыми аргументируют пользу дельфинотерапии:

она развивает у пациентов способность к концентрации внимания;

развивает способность к расслаблению, релаксации.

У проекта Delfintherapie – Eine Faktensammlung была цель получить данные об этих двух тезисах, ведь они даже определенным образом противоречат друг другу.

Исследователи отмечают, что терапия с участием животных это лишь поддержка основного курса терапии, но ни в коем случае не методика лечения. Положительное воздействие от взаимодействия с дельфинами можно сравнить также с игрой с собакой или котом. В некоторых странах есть даже такой термин “животное эмоциональной поддержки”.

Длительные исследования показали, что методики, в которые входит общение с собаками, овцами и даже насекомыми, имеют фактически идентичный эффект.

Но нужно подчеркнуть, что это не метод лечения! И плавание с дельфинами тоже.

Миф №2: дельфины лечат ультразвуком

Существует гипотеза, что ультразвук, который издают дельфины в процессе эхолокации, влияет на баланс нейротрансмиттеров в мозге человека. Однако экспериментальные исследования это не подтверждают, напротив есть одно, что подтверждает такую неспособность.

Исследователи записали 83 сеанса дельфинотерапии в центре Dolphins Plus во Флориде. Результаты показали, что подобные сеансы не достигали даже минимального порога принятых для ультразвуковой терапии медицинских норм.

Миф №3: дельфинам нравится купаться с людьми

Дельфины и другие морские животные живут в морской воде, которую трудно воспроизвести в дельфинариях, особенно если заведение расположено не у моря. Кроме этого, ЗУ О защите животных от жестокого обращения запрещает деятельность дельфинариев, не имеющих природную морскую воду. Но раньше дельфинарии функционировали в разных городах Украины.

Животные в открытом море проплывают сотни километров каждый день, живут стаями и общаются друг с другом. В дельфинариях стены могут отражать звуки, что может навредить дельфинам и приводит к меньшему общению.

Из-за войны в Украине страдают не только люди, но и разные виды животных. Ранее мы рассказывали о вымирании дельфинов в Черном море и почему это происходит.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!