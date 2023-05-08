Для тебя — несколько часов восторга, для них — вся жизнь в муках! Как дельфинарии влияют на здоровье и жизнь дельфинов

За тысячи лет на этой планете люди, кажется, смогли обуздать даже самых диких животных. Во всем мире в цирках еще недавно можно было увидеть, как сам царь зверей — лев — играет мячиком, скачет через кольцо и выполняет разные приказы.

За все эти годы люди также сумели приписать животным магические свойства, будто они могут исцелять болезни. Так появляются терапии с разными животными. Одной из популярных и дорогостоящих “оздоровительных процедур” является дельфинотерапия.

Владельцы дельфинариев во всем мире не только устраивают шоу с животными, но и пускают к ним людей, чтобы они поплавали вместе. Но дельфинотерапия не несет пользы ни людям, ни животным. Более того! Часто дельфины не выживают в неволе. А если все же удалось выжить, то их жизнь полна ежедневных приемов лекарств, нахождения в замкнутом пространстве и изнурительных тренировок.

Украинский зоолог, специалист по морским млекопитающим, сотрудник Института зоологии НАН Украины Павел Гольдин рассказал Вікнам, как дельфинарии влияют на состояние и жизнь дельфинов, чем это им вредит и почему не стоит заниматься дельфинотерапией.

Как условия дельфинария влияют на общее состояние дельфина

Какие виды дельфинов могут жить в дельфинариях

Зоолог отмечает, что не все виды дельфинов содержатся в неволе, ведь не все из них выживают. Поэтому не случайно многие из них можно увидеть только в дикой природе.

К примеру, один из черноморских видов — дельфин-белобочка — обычно не выживает в дельфинариях.

Это один из наиболее подвижных видов, они развивают наибольшую скорость и передвигаются на самые большие расстояния. Поэтому в Украине ни в одном дельфинарии нет этого вида. В таких заведениях мы можем видеть дельфинов-афалин.

Павел отмечает, что только в одной причерноморской стране в дельфинарии жили белобочки — в городе Констанце в Румынии. Там была разработана специальная программа, позволявшая их содержать.

Что такое квазидельфинарии

— Те животные, которые могут хоть каким-то образом прижиться в неволе, чувствуют себя по-разному. Все зависит от условий дельфинария. Есть такие, где более гуманные условия для животных. Некоторые из них называются квазидельфинарии — это огражденные большие природные акватории.

Например, такой есть во Франции на Лазурном берегу, другой — Дельфиний риф в Красном море в Израиле. Там огорожена большая акватория — несколько квадратных километров. Дельфины могут чувствовать себя лучше, — говорит Павел Гольдин.

Павел рассказывает о квазидельфинарии в Израиле. Он был создан для животных, попавших в беду. Дельфины жили в дельфинарии в Грузии в 1991 году, когда там началась война. Их перевезли в Хорватию в Дубровник, но в 1992 году там тоже началась война. Поэтому их забрал израильский филантроп, построивший такой квазидельфинарий.

— Дельфины могут долго прожить, если в дельфинарии есть условия. Впрочем, их создать очень сложно. Например, нужен тропический или субтропический климат.

В Украине, например в Одесской или Николаевской области, температура воды зимой +2 °С. Дельфины в таких условиях не выживут. Будут болеть пневмонией и погибнут, — объясняет эксперт.

Из-за климатических условий и других факторов в Украине нет квазидельфинариев, есть обычные или так называемые цирки. Дельфинарии-цирки — надувные конструкции, маленькие бассейны, в которых дельфинов временно передерживают в течение лета. На зиму забирают в другие постройки с постоянными бассейнами.

Подобные “цирки” можно было наблюдать в курортных городах у моря. Сейчас во время полномасштабного вторжения, вероятно, они не работают. Впрочем, даже квазидельфинарии эксперт не называет решением проблемы.

Это своего рода хрупкий компромисс, когда животное нельзя вернуть в природу, потому что оно находится вдали от родного моря, — говорит он.

Также вспоминает, что даже с Дельфиньего рифа несколько животных вернули в Черное море. Это была тщательно подготовленная специальная акция.

Вообще, походы в дельфинарий зоолог сравнивает с посещением людей в тюрьме. Никто же не ходит посмотреть, как заключенные играют в отведенное время в мяч.

Как жизнь в дельфинарии влияет на состояние дельфина

— Дельфинов держат в маленьких тесных бассейнах, где нет свободного пространства, надлежащей вентиляции, обмена воды и кислорода. Из-за этого вода зацветает. Тем более, что дельфины справляют нужду в эти же бассейны. Вода потом превращается в неизвестно что — некий бактериальный коктейль. Ее меняют, но все равно, когда нет полноценного круглосуточного водообмена, этого недостаточно, даже если это делать через день, — говорит Павел.

Так же хлорирование воды неприемлемо, поскольку соединения хлора являются токсичными и раздражающими веществами, наносящими травмы дельфинам.

Зоолог отмечает, что санитарные условия, в которых в наших дельфинариях содержат дельфинов, далеки от идеальных. Особенно это касается летних и передвижных, которые должны были быть запрещены еще давно, потому что это откровенное жестокое обращение с животными.

Также он акцентирует внимание на том, что дельфины могут дышать загрязненным воздухом. Ведь во время фаер-шоу факелы выделяют дым и угарный газ. Также на состояние дельфина влияет контакт с людьми: плавание, фотографирование, дельфинотерапия.

— Часто перед такими действиями человек не принимает душ. К примеру, к плаванию с дельфинами могут пустить посетителя с пляжа. От такого никто не становится здоровее: ни человек, ни животное. Если человек будет купаться в бассейне, в котором перед ним были другие люди и дельфин справлял нужду, это не хорошо. Для дельфина тоже.

Животные также болеют бактериальными болезнями. Их постоянно кормят антибиотиками с целью улучшить состояние. Это приводит к заболеваниям внутренних органов, например печени или почек.

Им также дают много гепатопротекторов, что не работает в долгосрочной перспективе. Поэтому состояние здоровья дельфинов хрупкое. Если что-то пойдет не так, все закончится фатально, — продолжает зоолог.

Помимо этого существует популярное мнение, что дельфины могут оглушить себя в бассейнах, ведь ультразвук отражается от стен. Однако Павел говорит, что доказательств этому нет.

Питание животных в дельфинариях

Эксперт рассказывает, что дельфинов кормят замороженной рубленой рыбой, потому что это антигельминтные меры. Рыба, которую продают, поражена гельминтами. Чтобы предотвратить гельминтоз, ее обрабатывают определенным образом.

— Я не могу сказать, насколько это эффективно, потому что гельминты на самом деле выживают при низкой температуре. Сотрудники дельфинариев говорят, что это работает. У меня нет доказательств того или иного.

Понятно, что правильно было бы не удерживать дельфина в неволе. Если это уже делают, то лучше, чтобы это было в какой-то естественной для него акватории и у него была возможность питаться живой рыбой, — продолжает эксперт.

Как жизнь в дельфинарии влияет на поведение животных

— Можно сказать наверняка, что меняется социальная структура группы дельфинов в неволе. В некоторых заведениях иногда держат даже одного дельфина. Не в Украине, но я слышал о таких случаях. Это приводит к глубинным расстройствам поведения. Поэтому обычно дельфинов держат группой, по меньшей мере, двух.

Часто в дельфинариях живут четверо дельфинов, иногда даже восемь или десять. Тогда, конечно, формируется группа со своими социальными отношениями, сильно отличающимися от естественных.

Все дельфины замкнуты в маленьком пространстве, вынуждены между собой общаться, не могут выбрать себе партнера для этого.

Например, дельфины-афалины, которые содержатся в дельфинариях, образуют сложные социальные отношения: парные, групповые, кратковременные, долговременные. А в дельфинариях нет такой возможности. Социальные отношения искажаются, это может приводить к агрессии, животные дерутся между собой или наоборот избегают друг друга, — рассказывает эксперт.

Павел также отмечает, что любые обстоятельства неволи приводят к изменению поведения: шоу, дрессировка, замкнутое пространство, отношения с другими животными или работниками дельфинариев. Известны даже случаи, когда во время шоу дельфин укусил ребенка за руку и нанес ему серьезную травму. А что происходит между шоу, когда публика не видит, трудно даже представить.

Могут ли дельфины рождаться в неволе и как это на них влияет

Зоолог утверждает, что дельфины могут родиться в дельфинарии, но большинство из них не выживает. С высокой вероятностью они погибнут через несколько недель или месяцев. Впрочем, случается, что животные родились в неволе и прожили там всю жизнь. Но эксперт говорит, что нет известных случаев рождения второго поколения в дельфинарии.

— То есть дельфины, родившиеся в дельфинарии, не могут дать потомство. У них что-то происходит с инстинктами.

Спариваются в дельфинариях только дельфины, которых забрали с воли, — рассказывает он.

Также Павел добавляет: чем младше животное, которое попадает в дельфинарий, тем оно быстрее адаптируется к условиям. Часто дельфины, которых забирают в неволю во взрослом возрасте, не поддаются дрессировке, их используют только для так называемой дельфинотерапии.

Можно ли выпускать на свободу животных из дельфинариев

Павел Гольдин говорит, что ученые дискутируют по этому поводу. Общеизвестно, что чем меньше времени дельфин провел в неволе, тем легче выпустить его. Есть известные случаи, когда выпускали дельфинов, несколько лет проживших в дельфинарии, в море. Однако этому предшествовала подготовка.

Дельфинов нужно готовить к выпуску, это должно длиться не менее двух месяцев.

Их переводят на самостоятельное питание живой рыбой, предоставляют простор для плавания, вакцинируют. Могут поставить сателлитную метку, чтобы была возможность отслеживать перемещение.

Этот период подготовки необходим для того, чтобы убедиться, что животное способно самостоятельно питаться и передвигаться. Когда оно добивается в этом успехов, можно его выпускать, — объясняет зоолог.

Также он упомянул о не очень удачных случаях выпускания дельфинов в море. Так недавно в Севастополе в Крыму владелец дельфинария сбросил в море четырех дельфинов. Одна из самок дельфина провела в неволе 20 лет. Животные в течение дня вышли из прибрежной акватории, их судьба неизвестна.

Возможно, такие случаи бывают успешными, но это нельзя отследить, — говорит он.

Почему не стоит заниматься дельфинотерапией

Павел Гольдин отмечает: было научно доказано с помощью сравнительных методов, что дельфинотерапия как психическая или физическая реабилитация не имеет никаких преимуществ над классическими методами посещения психолога.

— Нет улучшения результатов. Более того! Если человеку предлагали работать с игрушкой дельфина (моделью животного), это работало лучше, чем с живым.

Даже иппотерапия с лошадьми дает лучшие результаты, чем с дельфинами. Но если копнуть глубже, то обнаружим, что реабилитация с велотренажером дает лучшие результаты, чем с лошадью.

Дельфину приписывают какие-то полумагические особенности, якобы он лечит ультразвуком. Это не так. Ультразвук дельфина никого не лечит.

Это может быть давление мошенников на человека и его родных. Особенно грустно наблюдать, как родители больных детей отдают большие средства на краткосрочные сеансы дельфинотерапии, которые фактически не помогают. Кто-то может сравнить это с мошеннической схемой, — акцентирует он.

От войны в Украине страдают животные как в водоемах, так и на суше. К счастью, в Украине много неравнодушных людей, которые помогают приютам и заботятся о животных. Некоторые из них даже вывозят четырехлапых из опасных зон. Ранее мы рассказывали историю Ольги Билозир, которая спасала собак с оккупированных территорий.

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