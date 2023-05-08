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Для тебя — несколько часов восторга, для них — вся жизнь в муках! Как дельфинарии влияют на здоровье и жизнь дельфинов

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 мая 2023, 19:00
Як дельфінарії шкодять дельфінам та чому дельфінотерапія не працює
Фото: Unsplash

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Для тебя — несколько часов восторга, для них — вся жизнь в муках! Как дельфинарии влияют на здоровье и жизнь дельфинов
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