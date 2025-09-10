Коридор затемнений: продолжительность события и влияние на организм человека

Коридор затемнений является редким явлением не только в природе, но и в астрологии. Читай в материале, как долго будет держать астрологическое явление и на кого больше всего это может повлиять.

Коридор затемнений 2025 года: продолжительность события

Коридор затемнений – это определенный промежуток времени между двумя последовательными видами затемнений (солнечное и лунное), происходящих с интервалом приблизительно в две недели. По мнению астрологов, энергия Вселенной усиливается в этот период, в связи с чем создает хорошие условия для улучшения своей жизни.

Что касается даты астрологического явления и его продолжительности: начало состоялось 7 сентября, когда мы имели возможность наблюдать полное лунное затмение, или Кровавая Луна.

Из астрологических теорий лунное затмение завершает некоторые циклы в твоей жизни. То есть именно в этот день следует подытожить собственный жизненный путь и избавиться от того, что может тянуть тебя вниз.

Конец коридора затемнений тебя будет ждать уже 21 сентября, когда произойдет частичное солнечное затмение. К сожалению, на территории Украины мы не сможем его увидеть — только жители Южного полушария смогут насладиться этим природным явлением.

С точки зрения астрологии солнечное затмение, в отличие от лунного, символизирует начало чего-то нового — новых проектов, принятие важных решений, открытие новых возможностей.

Коридор затемнений: влияние явления на организм человека

Для получения максимальной пользы в этот период, астрологи советуют придерживаться нескольких легких, но важных правил:

медитация: важно выделять время на себя и подвергать собственным действиям самоанализа;

очищение пространства: в этот период следует освобождать себя от негатива не только в своих вещах (уборке), но и среди людей (простить старые обиды и т.п.);

планирование будущего: это важный шаг, который следует выполнить после чистки пространства — сформируй себе планы и цели, и после коридора затемнений старайся их достигать.

