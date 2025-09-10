Коридор затемнень: тривалість події та вплив на організм людини

Коридор затемнень є доволі рідкісним явищем не лише у природі, але й в астрології. Читай у матеріалі, як довго триматиме астрологічне явище та на кого найбільше ця подія може вплинути.

Коридор затемнень 2025: тривалість події

Коридор затемнень — це певний проміжок часу між двома послідовними видами затемнень (сонячне і місячне), що відбуваються з інтервалом приблизно у два тижні. На думку астрологів, енергія Всесвіту посилюється у цей період, у зв’язку з чим створює гарні умови для покращення власного життя.

Щодо дати астрологічного явища та його тривалості: початок відбувся 7 вересня, коли ми мали змогу спостерігати повне місячне затемнення, або ж Кривавий Місяць.

З аерологічних теорій місячне затемнення завершує деякі цикли у твоєму житті. Тобто саме у цей день слід підсумувати власний життєвий шлях та позбутися від того, що може тягти тебе до низу.

Кінець коридору затемнень на тебе чекатиме вже 21 вересня, коли відбудеться часткове сонячне затемнення. На жаль, на території України ми не зможемо його побачити — лише мешканці Південної півкулі зможуть насолодитися цим природним явищем.

З погляду астрології, сонячне затемнення, на відміну від місячного, символізує початок чогось нового — нових проєктів, ухвалення важливих рішень, відкриття нових можливостей.

Коридор затемнень: вплив явища на організм людини

Задля отримання максимальної користі під час цього періоду, астрологи радять дотримуватися кількох легких, але важливих правил:

медитація: важливо виділяти час на себе та піддавати власні дії самоаналізу;

очищення простору: у цей період слід звільняти себе від негативу не лише у своїх речах (прибирання), але й серед людей (пробачити старі образи тощо);

планування майбутнього: це важливий крок, який слід виконати після чистки простору — сформуй собі плани та цілі, і після коридору затемнень намагайся їх досягати.

Хоч нещодавно ми вже бачили Кривавий Місяць, зовсім скоро буде новий — читай у матеріалі, коли наступний Кривавий Місяць в Україні можна буде побачити.

