Куда пойти с ребенком в Киеве 2024: лучшие идеи для интересного и здорового отдыха

Весело, полезно, познавательно — именно так можно провести выходные с ребенком в Киеве, если заранее разыскать познавательные локации и спланировать туда поход! Мы решили помочь тебе и собрали топ удивительно интересных мест, куда пойти в Киеве с ребенком.

Куда пойти с ребенком в Киеве бесплатно: творческие мастерские для детей с 10 лет

Вблизи Почтовой площади, на улице Игоревской, 1/8, расположено Место силы. Ты думаешь, что это спортивный центр! А вот и ошибаешься! На самом деле, здесь восстанавливают детей после эмоциональных травм войны: стресса от переезда или страха ребенка перед очередным сигналом тревожной сирены. Прекрасное место в Киеве, куда стоит пойти с ребенком на выходные!

В Месте силы можно развлечься, рисуя цветным песком или гуашью, или делая оригами. А также попробовать себя в ремеслах, которые помогут фронту. К примеру, научиться варить свечи.

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Календарь событий центра и расписание работы мастерских можно узнать на сайте Места силы. Итак, запомни это место в Киеве, куда можно пойти с ребенком бесплатно!

Куда пойти с ребенком в Киеве вместо магазина игрушек: коллекция игр и кукол

Лови еще одну идею, куда пойти с ребенком в Киеве! Если сын или дочь тянет тебя в магазин и просит купить что-нибудь новое, хотя дома куча машинок и кукол, сходи с ребенком в Музей игрушки! Отличное настроение гарантировано вам обоим!

В коллекции музея 20 000 экспонатов, которые покажут, как со временем менялась мода на игрушки. Есть там уникальные авторские работы от известных в искусстве живописи и скульптуры мастеров. А еще — куча настольных игр и более 5 000 елочных украшений! Запиши адрес, куда пойти с ребенком в Киеве в будни или в выходные: г. Киев, Кловский спуск, 8.

Куда пойти с ребенком в Киеве 2024: развлечения, развивающие мышление и воображение

Реальность, которая меняется от прикосновения — именно так можно сказать о WOW park. Это огромный современный развлекательный центр, который занимает более 1400 квадратных метров. В нем ты и твой ребенок окажетесь в другой реальности, а возможно это благодаря специальным камерам и сенсорам.

Прекрасное приключение для детей, которые обожают анимацию и сами хотят попасть в виртуальную реальность. А еще здесь можно играть с конструктором, рисовать, танцевать! Центр предлагает множество развлечений!

Провести с детьми интересные выходные предлагает ВДНХ! Там собрано уйма детских локаций, и можно найти развлечения на любой вкус, и провести день аж до вечера!

Киев 2024 года — куда пойти с ребенком на выходные: зоопарки и активный спорт

Венецианская карусель, веревочный парк, пейнтбольный клуб и зона развлечений от аттракционной фабрики! Можно прокатиться на роликах, велосипеде и электротранспорте! Полюбоваться бабочками и познакомиться в местном конном клубе с лошадьми, а еще проехаться на них! Адрес ВДНХ: пр-т Академика Глушкова, 1, метро Выставочный центр.

А напоследок еще одна идея, куда пойти с ребенком прямо сегодня или спланировать поход на предстоящие выходные. В Киеве и вблизи столицы есть много зоопарков: Киевский зоопарк, Океанариум, зоопарк Лемур, контактный зоопарк на ВДНХ, где можно погладить любых животных!

А мы предлагаем тебе сводить ребенка в музей живых медуз. Это увлекательная выставка экзотических существ из разных уголков земного шара, которых не увидишь ни в одном другом месте! Знакомство с медузами станет прекрасным приключением, ведь за минуту перенесет тебя из города в океан и раскроет секреты живой природы. Адрес Музея медуз: ул. Крещатик, 7.

Наслаждайся развлечениями вместе с ребенком и знай: часы, проведенные вместе, он будет вспоминать как самые ценные моменты своей жизни! Так что не жалей времени для счастья! А если ты хочешь узнать, как правильно и легко учить английский с ребенком, читай об этом в нашем другом материале.

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