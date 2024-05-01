Твой путеводитель по незабываемым событиям! Куда пойти в Одессе в мае 2024: культурный дайджест от Вікон

Май в Одессе обещает быть насыщенным на интересные концерты, театральные представления и другие различные мероприятия. От классических спектаклей до современных концертов — культурная жизнь в городе продолжает жить несмотря на войну. Поэтому если ты ищешь, куда пойти в Одессе в мае 2024 — уже традиционно рассказываем тебе об этом в нашем культурном дайджесте, чтобы ничего не пропустить.

Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители крупных городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.

Что стоит увидеть и куда сходить в мае 2024 в Одессе — рассказываем далее в материале.

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В Одессе каждый сможет найти в мае что-то интересное для себя, ведь здесь действительно умеют удивлять. В этом месяце в городе будет немало театральных представлений, концертов, а для любителей посмеяться есть вариант посетить интересный стендап.

Театральные представления в Одессе в мае 2024

Тривога по-одеськи — Театр музкомедии, ул. Пантелеймоновская, 3, 1 мая в 18:00. Цена: 300-990 гривен.

— Театр музкомедии, ул. Пантелеймоновская, 3, 1 мая в 18:00. Цена: 300-990 гривен. Ефект Доплера — Одесский областной академический драматический театр, ул. Греческая, 48, 1 и 16 мая в 18:00. Цена: 200 гривен.

— Одесский областной академический драматический театр, ул. Греческая, 48, 1 и 16 мая в 18:00. Цена: 200 гривен. Жизель — Одесский театр Оперы и Балета, пер. Чайковского, 1, 2 мая в 17:00. Цена: 200-580 гривен.

— Одесский театр Оперы и Балета, пер. Чайковского, 1, 2 мая в 17:00. Цена: 200-580 гривен. За двома зайцями — Театр музкомедии, ул. Пантелеймоновская, 3, 3 мая в 18:00. Цена: 100-400 гривен.

— Театр музкомедии, ул. Пантелеймоновская, 3, 3 мая в 18:00. Цена: 100-400 гривен. Дон Кіхот — Одесский театр Оперы и Балета, пер. Чайковского, 1, 9 мая в 17:00. Цена: 290-750 гривен.

Лісова пісня — Одесский театр юного зрителя, ул. Греческая, 48а, 10 мая в 17:00. Цена: 200 гривен.

— Одесский театр юного зрителя, ул. Греческая, 48а, 10 мая в 17:00. Цена: 200 гривен. Третій зайвий — Театр музкомедии, ул. Пантелеймоновская, 3, 16 мая в 18:00. Цена: 350-1180 гривен.

— Театр музкомедии, ул. Пантелеймоновская, 3, 16 мая в 18:00. Цена: 350-1180 гривен. Здрастуйте, я ваша тітонька — Театр музкомедии, ул. Пантелеймоновская, 3, 21 мая в 18:00. Цена: 250-780 гривен.

— Театр музкомедии, ул. Пантелеймоновская, 3, 21 мая в 18:00. Цена: 250-780 гривен. МУР. Ти [Романтика] — Одесская областная филармония, ул. Бунина, 15, 30 мая в 19:00. Цена 550-1100 гривен.

Для взрослых и детей

Русалонька — Одесский областной театр кукол, ул. Пастера, 15, 4 мая в 11:00. Цена: 250 гривен.

— Одесский областной театр кукол, ул. Пастера, 15, 4 мая в 11:00. Цена: 250 гривен. Троє поросят — Одесский областной театр кукол, ул. Пастера, 15, 11 мая в 11:00. Цена: 250 гривен.

— Одесский областной театр кукол, ул. Пастера, 15, 11 мая в 11:00. Цена: 250 гривен. Чарівна лампа Аладдіна — Одесский театр юного зрителя, ул. Греческая, 48а, 11 мая в 11:00. Цена: 200 гривен

Концерты в Одессе

Концерт Национального одесского филармонического оркестра — Одесская областная филармония, ул. Бунина, 15, 3 мая в 18:00. Цена 100-500 гривен.

— Одесская областная филармония, ул. Бунина, 15, 3 мая в 18:00. Цена 100-500 гривен. Хор имени Г. Веревки. Программа Несем песней добро — Театр музкомедии, ул. Пантелеймоновская, 3, 7 мая в 18:00. Цена: 250-750 гривен.

— Театр музкомедии, ул. Пантелеймоновская, 3, 7 мая в 18:00. Цена: 250-750 гривен. Друга ріка — Театр музкомедии, ул. Пантелеймоновская, 3, 13 мая в 18:00. Цена: 500-2500 гривен.

— Театр музкомедии, ул. Пантелеймоновская, 3, 13 мая в 18:00. Цена: 500-2500 гривен. Оля Полякова Все буде добре — Театр музкомедии, ул. Пантелеймоновская, 3, 13 мая в 18:00. Цена: 1090-1900 гривен.

— Театр музкомедии, ул. Пантелеймоновская, 3, 13 мая в 18:00. Цена: 1090-1900 гривен. Юлия Санина The Hardkiss Special Kiss — Театр музкомедии, ул. Пантелеймоновская, 3, 27 мая в 19:00. Цена: 990-1750 гривен.

— Театр музкомедии, ул. Пантелеймоновская, 3, 27 мая в 19:00. Цена: 990-1750 гривен. Святослав Вакарчук. Благотворительный вечер-концерт — Театр музкомедии, ул. Пантелеймоновская, 3, 28 мая в 18:00. Цена: 750-5200 гривен.

— Театр музкомедии, ул. Пантелеймоновская, 3, 28 мая в 18:00. Цена: 750-5200 гривен. Дахабраха — Театр музкомедии, ул. Пантелеймоновская, 3, 30 мая в 18:00. Цена 390-1490 гривен.

Стендапы в Одессе в мае

Андрей Бережко. Большое сольное выступление — BEERTEKA, ул. Генуэзская 5\2, 5 мая в 19:00. Цена: 250 гривен.

— BEERTEKA, ул. Генуэзская 5\2, 5 мая в 19:00. Цена: 250 гривен. Сольный стендап-концерт Кирилла Осадчего — Одесский областной театр кукол, ул. Пастера, 15,12 мая в 19:00. Цена: 250 гривен.

— Одесский областной театр кукол, ул. Пастера, 15,12 мая в 19:00. Цена: 250 гривен. Сольный стендап-концерт Богдана Боярина — Odessa Factory Group, ул. Преображенская,11, 26 мая в 19:30. Цена: 249-399 гривен.

— Odessa Factory Group, ул. Преображенская,11, 26 мая в 19:30. Цена: 249-399 гривен. Стендап импровизация Аллы Волковой — Beit Grand, ул. Нежинская 77/79, 31 мая в 19:30. Цена: 550-750 гривен.

Другие интересные события мая в Одессе

Under Fight League 3 | Кулачные Бои — Концерт холл Одесса, Гагаринское плато, 5, 11 мая в 18:00. Цена: 600-1500 гривен.

— Концерт холл Одесса, Гагаринское плато, 5, 11 мая в 18:00. Цена: 600-1500 гривен. Ukrainian Women Festival Diva — Международный культурный центр Унион, ул. Троицкая, 43, 11-12 мая. Цена: 1200-2100 гривен.

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