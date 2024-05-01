Твій путівник з незабутніх подій! Куди піти в Одесі у травні 2024: культурний дайджест від Вікон

Травень в Одесі обіцяє бути насиченим на цікаві концерти, театральні вистави та інші різні заходи. Від класичних вистав до сучасних концертів — культурне життя в місті продовжує жити попри війну. Тож якщо ти шукаєш, куди піти в Одесі у травні 2024 — вже традиційно розповідаємо тобі про це у нашому культурному дайджесті, аби нічого не пропустити.

Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.

Що варто побачити та куди сходити у травні 2024 в Одесі — розповідаємо далі у матеріалі.

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В Одесі кожен зможе знайти у травні щось цікаве для себе, адже тут справді вміють дивувати. У цьому місяці у місті буде чимало театральних вистав, концертів, а для любителів посміятися є варіант відвідати цікавий стендап.

Театральні вистави в Одесі у травні 2024

Тривога по-одеськи — Театр музкомедії, вул. Пантелеймонівська, 3, 1 травня о 18:00. Ціна: 300-990 гривень.

— Театр музкомедії, вул. Пантелеймонівська, 3, 1 травня о 18:00. Ціна: 300-990 гривень. Ефект Доплера — Одеський обласний академічний драматичний театр, вул. Грецька, 48, 1 та 16 травня о 18:00. Ціна: 200 гривень.

— Одеський обласний академічний драматичний театр, вул. Грецька, 48, 1 та 16 травня о 18:00. Ціна: 200 гривень. Жизель — Одеський театр Опери та Балету, пров. Чайковського, 1, 2 травня о 17:00. Ціна: 200-580 гривень.

— Одеський театр Опери та Балету, пров. Чайковського, 1, 2 травня о 17:00. Ціна: 200-580 гривень. За двома зайцями — Театр музкомедії, вул. Пантелеймонівська, 3, 3 травня о 18:00. Ціна: 100-400 гривень.

— Театр музкомедії, вул. Пантелеймонівська, 3, 3 травня о 18:00. Ціна: 100-400 гривень. Дон Кіхот — Одеський театр Опери та Балету, пров. Чайковського, 1, 9 травня о 17:00. Ціна: 290-750 гривень.

Лісова пісня — Одеський театр юного глядача, вул. Грецька, 48а, 10 травня о 17:00. Ціна: 200 гривень.

— Одеський театр юного глядача, вул. Грецька, 48а, 10 травня о 17:00. Ціна: 200 гривень. Третій зайвий — Театр музкомедії, вул. Пантелеймонівська, 3, 16 травня о 18:00. Ціна: 350-1180 гривень.

— Театр музкомедії, вул. Пантелеймонівська, 3, 16 травня о 18:00. Ціна: 350-1180 гривень. Здрастуйте, я ваша тітонька — Театр музкомедії, вул. Пантелеймонівська, 3, 21 травня о 18:00. Ціна: 250-780 гривень.

— Театр музкомедії, вул. Пантелеймонівська, 3, 21 травня о 18:00. Ціна: 250-780 гривень. МУР. Ти [Романтика] — Одеська обласна філармонія, вул. Буніна, 15, 30 травня о 19:00. Ціна 550-1100 гривень.

Для дорослих та дітей

Русалонька — Одеський обласний театр ляльок, вул. Пастера, 15, 4 травня об 11:00. Ціна: 250 гривень.

— Одеський обласний театр ляльок, вул. Пастера, 15, 4 травня об 11:00. Ціна: 250 гривень. Троє поросят — Одеський обласний театр ляльок, вул. Пастера, 15,11 травня об 11:00. Ціна: 250 гривень.

— Одеський обласний театр ляльок, вул. Пастера, 15,11 травня об 11:00. Ціна: 250 гривень. Чарівна лампа Аладдіна — Одеський театр юного глядача, вул. Грецька, 48а, 11 травня об 11:00. Ціна: 200 гривень

Концерти в Одесі

Концерт Національного одеського філармонійного оркестру — Одеська обласна філармонія, вул. Буніна, 15, 3 травня о 18:00. Ціна 100-500 гривень.

— Одеська обласна філармонія, вул. Буніна, 15, 3 травня о 18:00. Ціна 100-500 гривень. Хор імені Г. Верьовки. Програма Несемо піснею добро — Театр музкомедії, вул. Пантелеймонівська, 3, 7 травня о 18:00. Ціна: 250-750 гривень.

— Театр музкомедії, вул. Пантелеймонівська, 3, 7 травня о 18:00. Ціна: 250-750 гривень. Друга ріка — Театр музкомедії, вул. Пантелеймонівська, 3, 13 травня о 18:00. Ціна: 500-2500 гривень.

— Театр музкомедії, вул. Пантелеймонівська, 3, 13 травня о 18:00. Ціна: 500-2500 гривень. Оля Полякова Все буде добре — Театр музкомедії, вул. Пантелеймонівська, 3, 13 травня о 18:00. Ціна: 1090-1900 гривень.

— Театр музкомедії, вул. Пантелеймонівська, 3, 13 травня о 18:00. Ціна: 1090-1900 гривень. Юлія Саніна The H ardkiss Special Kiss — Театр музкомедії, вул. Пантелеймонівська, 3, 27 травня о 19:00. Ціна: 990-1750 гривень.

— Театр музкомедії, вул. Пантелеймонівська, 3, 27 травня о 19:00. Ціна: 990-1750 гривень. Святослав Вакарчук. Благодійний вечір- концерт — Театр музкомедії, вул. Пантелеймонівська, 3, 28 травня о 18:00. Ціна: 750-5200 гривень.

концерт — Театр музкомедії, вул. Пантелеймонівська, 3, 28 травня о 18:00. Ціна: 750-5200 гривень. Дахабраха — Театр музкомедії, вул. Пантелеймонівська, 3,30 травня о 18:00. Ціна 390-1490 гривень.

Стендапи в Одесі у травні

Андрій Бережко. Великий сольний виступ — BEERTEKA, вул. Генуезька 5\2, 5 травня о 19:00. Ціна: 250 гривень.

— BEERTEKA, вул. Генуезька 5\2, 5 травня о 19:00. Ціна: 250 гривень. Сольний стендап-концерт Кирила Осадчого — Одеський обласний театр ляльок, вул. Пастера, 15,12 травня о 19:00. Ціна: 250 гривень.

— Одеський обласний театр ляльок, вул. Пастера, 15,12 травня о 19:00. Ціна: 250 гривень. Сольний стендап-концерт Богдана Боярина — Odessa Factory Group, вул. Преображенська,11, 26 травня о 19:30. Ціна: 249-399 гривень.

— Odessa Factory Group, вул. Преображенська,11, 26 травня о 19:30. Ціна: 249-399 гривень. Стендап імпровізація Алли Волкової — Beit Grand, вул. Ніжинська 77/79, 31 травня о 19:30. Ціна: 550-750 гривень.

Інші цікаві події травня в Одесі

Under Fight League 3 | Кулачні Бої — Концерт хол Одеса, Гагарінске плато, 5, 11 травня о 18:00. Ціна: 600-1500 гривень.

— Концерт хол Одеса, Гагарінске плато, 5, 11 травня о 18:00. Ціна: 600-1500 гривень. Ukrainian Women Festival Diva — Міжнародний культурний центр Уніон, вул. Троїцька, 43, 11-12 травня. Ціна: 1200-2100 гривень.

Раніше ми розповідали, куди сходити в Києві у травні.

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