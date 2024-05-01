Твій путівник з незабутніх подій! Куди піти в Одесі у травні 2024: культурний дайджест від Вікон

Травень в Одесі обіцяє бути насиченим на цікаві концерти, театральні вистави та інші різні заходи. Від класичних вистав до сучасних концертів — культурне життя в місті продовжує жити попри війну. Тож якщо ти шукаєш, куди піти в Одесі у травні 2024 — вже традиційно розповідаємо тобі про це у нашому культурному дайджесті, аби нічого не пропустити.
Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.
Що варто побачити та куди сходити у травні 2024 в Одесі — розповідаємо далі у матеріалі.
В Одесі кожен зможе знайти у травні щось цікаве для себе, адже тут справді вміють дивувати. У цьому місяці у місті буде чимало театральних вистав, концертів, а для любителів посміятися є варіант відвідати цікавий стендап.
Фото: Pexels
Раніше ми розповідали, куди сходити в Києві у травні.
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