Куда пойти в Кишиневе: маршрут для тех, кто впервые приехал в столицу Молдовы

Если ты путешествуешь в Кишинёв, знай: город не такой глянцевый, как западноевропейские столицы, но в нём есть своё очарование и неожиданные уголки, где можно почувствовать себя не туристом, а желанным гостем.

Куда пойти в Кишинёве и что посмотреть — читай в материале.

Куда пойти и что посмотреть в Кишинёве

Кишинёв не пытается подкупить тебя с первой минуты. Сначала он может показаться замкнутым и отстранённым, но стоит найти несколько хороших местечек — и он радостно открывается.

Первое, что бросается в глаза — зелень, недаром же Кишинёв считают одним из самых зелёных городов Европы. Почти каждый район имеет свой парк, и они большие, не для галочки.

Самые известные парки — Центральный парк Штефана Великого, Валеа Морилор с озером и Дендрарий, который больше похож на ботанический сад.

Дендрарий открыли в 1973 году как научный парк. Здесь собрано больше тысячи видов растений со всего мира: японские сакуры, американские дубы и редкие хвойные с Кавказа.

А в Центральном парке имени Штефана Великого можно просто сесть на скамейку и слушать уличных музыкантов. В центре стоит памятник самому Штефану — для Молдовы он как наш Богдан Хмельницкий.

Если же хочешь увидеть достопримечательности Кишинёва, можешь немного погрузиться в его историю. Кишинёв был и османским поселением, и городком в составе Российской империи, и столицей Молдавской ССР. Отсюда такая мешанина: православные соборы рядом с массивными советскими монументами.

Посети Собор Рождества Христова и посмотри на Триумфальную арку.

Собор построили ещё в 1830-х, когда Молдова была под властью Российской империи. А Триумфальная арка стоит рядом с ним — её возвели в честь победы над Османской империей. Ныне это отличное место для фото в Инстаграм.

Ищешь, куда пойти дальше? Кишинёв — винная столица, и под ним — настоящий подземный город с вином.

Крикова и Милештий Мичь — это винные погреба с сотнями километров туннелей. Здесь хранят бутылки для президентов и коллекционные вина, действуют дегустационные залы. Под землёй есть целые улицы с красноречивыми названиями Шардоне или Совиньон.

И не забудь посмотреть в Кишинёве на Центральный рынок — здесь кипит жизнь без прикрас, горожане громко торгуются, угощают виноградом, продают домашние вина и сыры.

Кстати, на рынке или в маленьких семейных винных лавках можно найти домашнее вино, которое продают в пластиковых бутылках. И оно лучше всего передаёт молдавский характер.

Но молдаване любят не только вино, они — очень музыкальны, обожают классику, фольклор и современную поп-музыку.

Вечером можно пойти на концерт в Органный зал — его считают одним из лучших в Европе.

В целом Кишинёв — это не город ярких фасадов, а место для медленных прогулок и релакса.

Источник фото в тексте: Википедия.

