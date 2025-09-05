Куди піти в Кишиневі: маршрут для тих, хто вперше приїхав в столицю Молдови

Якщо ти подорожуєш до Кишинева, знай: місто не таке глянцеве, як західноєвропейські столиці, але в ньому є своя чарівність і несподівані куточки, де можна відчути себе не туристом, а бажаним гостем.

Куди піти в Кишиневі та що подивитися — читай у матеріалі.

Куди піти і що подивитися в Кишиневі

Кишинів не намагається підкупити тебе з першої хвилини. Спочатку він може здатися замкненим і відстороненим, але варто знайти кілька гарних місцинок — і він радо відкривається.

Перше, що впадати в око — зелень, недарма ж Кишинів вважають одним із найзеленіших міст Європи. Майже кожен район має свій парк, і вони великі, не для галочки.

Найвідоміші парки — Центральний парк Штефана Великого, Валеа Морілор із озером і Дендрарій, який більше схожий на ботанічний сад.

Дендрарій відкрили у 1973 році як науковий парк. Тут зібрали більше тисячі видів рослин з усього світу: японські сакури, американські дуби та рідкісні хвойні з Кавказу.

А у Центральному парку імені Штефана Великого можна просто сісти на лавку та слухати вуличних музикантів. У центрі стоїть пам’ятник самому Штефану — для Молдови він як наш Богдан Хмельницький.

Якщо ж хочеш побачити визначні пам’ятки Кишинева, можеш трохи зануритися в його історію. Кишинів був і османським поселенням, і містечком у складі Російської імперії, і столицею Молдавської РСР. Звідси така мішанина: православні собори поруч із масивними радянськими монументами.

Відвідай Собор Різдва Христового і подивись на Тріумфальну арку.

Собор збудували ще в 1830-х, коли Молдова була під владою Російської імперії. А Тріумфальна арка стоїть біля нього — її звели на честь перемоги над Османською імперією. Нині це чудове місце для фото в Інстаграм.

Шукаєш, куди піти далі? Кишинев – винна столиця, і під ним — справжнє підземне місто з вином.

Крикова і Мілештій Міч — це винні погреби з сотнями кілометрів тунелів. Тут зберігають пляшки для президентів та колекційні вина, діють дегустаційні зали. Під землею є цілі вулиці з красномовними назвами Шардоне або Совіньйон.

І не забудь подивитися у Кишиневі на Центральний ринок — тут вирує життя без прикрас, містяни гучно торгуються, пригощають виноградом, продають домашні вина й сири.

До речі, на ринку чи в маленьких сімейних винних лавках можна знайти домашнє вино, яке продають у пластикових пляшках. І воно найкраще передає молдавський характер.

Та молдавани люблять не лише вино, вони — дуже музикальні, обожнюють класику, фольклор і сучасну поп-музику.

Ввечері можна піти на концерт в Органну залу — її вважають однією з найкращих у Європі.

Загалом Кишинів — це не місто яскравих фасадів, а місце для повільних прогулянок і релаксу.

Дізнайся також, які продукти та речі дозволено провозити через кордон з Молдовою та іншими країнами, що межують з Україною. А також, що під забороною.

Джерело фото в тексті: Вікіпедія.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!