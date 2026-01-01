Лунный календарь стрижек на январь 2026: благоприятные и неудачные для стрижки дни

Начало года — отличное время для изменения внешности, и многие люди обращают внимание на лунный календарь стрижек на январь 2026 года, ищут в нём благоприятные дни для стрижки.

Далее расскажем, когда в январе 2026 года стоит стричься, а когда лучше воздержаться от процедуры, чтобы результат порадовал.

Когда в январе 2026 года лучше стричь волосы — благоприятные дни по Лунному календарю

По наблюдениям, стрижка в фазу растущей Луны способствует более быстрому росту волос и их укреплению.

А когда Луна убывает, рост волос замедляется — такие дни стрижки подойдут тем, кто хочет, чтобы причёска дольше сохраняла форму.

Не стоит отказываться от ухода за волосами в дни новолуния и полнолуния — в эти дни он также пойдёт на пользу.

Можно делать маски, наносить масла, слегка массировать кожу головы — всё это питает корни и улучшает внешний вид волос.

А вот стричься в эти фазы Луны традиционно не советуют: волосы могут ломаться, расти медленнее и плохо укладываться. Лучше дождаться благоприятных фаз Луны, чтобы стрижка радовала дольше.

Фазы Луны в январе 2026 года

Растущая Луна в январе 2026: 1–2 и 19–31 числа.

Полнолуние — 3 января 2026 года.

Убывающая Луна в январе 2026 года: с 4 по 17 число.

Новолуние — 18 января 2026 года.

Благоприятные дни для стрижек в январе 2026 года

Наиболее удачными днями для стрижки считаются: 4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 и 31 января.

В эти даты волосы после стрижки выглядят здоровее, причёска дольше сохраняет форму, а все процедуры с волосами дают лучший результат.

Неблагоприятные дни для стрижек в январе 2026 года

Неблагоприятными для стрижек в январе считаются: 3, 10, 11, 14–16, 18, 30 января.

В эти даты стрижка может дать нежелательный эффект: волосы плохо укладываются, становятся ломкими, а их состояние может ухудшиться. Поэтому лучше ограничиться уходом — наносить маски, делать массаж кожи головы.

