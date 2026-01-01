Місячний календар стрижок на січень 2026 року: сприятливі та невдалі для стрижки дні

Початок року — чудовий час для зміни зовнішності, і багато людей беруть до уваги місячний календар стрижок на січень 2026, шукають у ньому сприятливі дні для стрижки.

Далі розкажемо, коли в січні 2026 року стригтися варто, а коли краще утриматися від процедури, щоб результат порадував.

Коли у січні 2026 краще стригти волосся — сприятливі дні за Місячним календарем

За спостереженнями, стрижка у фазу Місяця, що зростає сприяє швидшому росту волосся та його зміцненню.

А от коли Місяць спадає, ріст волосся уповільнюється — такі дні стрижки підійдуть тим, хто хоче, щоб зачіска довше зберігала форму.

Не варто відмовлятися від догляду за волоссям у дні молодика та повні — в ці дні він також піде на користь.

Можна робити маски, наносити олії, легенько масажувати шкіру голови — усе це живить корені та покращує зовнішній вигляд волосся.

А от стригтися у ці фази Місяця традиційно не радять: волосся може ламатися, рости повільніше і погано вкладатися. Краще дочекатися сприятливих фаз Місяця, щоб стрижка радувала довше.

Фази Місяця у січні 2026 року

Місяць, що зростає у січні 2026: 1-2 та 19-31 число.

Повний Місяць — 3 січня 2026.

Місяць, що спадає у січні 2026 року: з 4 по 17 число.

Молодик — 18 січня 2026.

Сприятливі дні для стрижок у січні 2026 року

Найбільш вдалими для стрижки днями вважаються: 4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 і 31 січня.

У ці дати волосся після стрижки виглядає здоровішим, зачіска довше зберігає форму, а усі процедури з волоссям дають кращий результат.

Несприятливі дні для стрижок у січні 2026 року

Невдалими для стрижок у січні вважаються дні: 3, 10, 11, 14-16, 18, 30 січня.

У ці дати стрижка може дати небажаний ефект: волосся погано вкладатиметься, стане ламким, а його стан може погіршитися. Тому краще обмежитися доглядом — наносити маски, робити масаж шкіри голови.

