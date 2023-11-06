Следует уточнить: можно ли перевозить закрутки через границу

Выезд за границу — всегда тяжелое и изнурительное дело. Особенно пути выезда осложнились из-за полномасштабного российского вторжения в Украину: теперь покинуть страну можно только наземным транспортом.

Однако часто украинцы задаются вопросом: можно ли перевозить закрутки через границу и какие правила перевозки продуктов через границу.

Можно ли перевозить закрутки через границу

При планировании поездки важно определиться, какие вещи могут понадобиться тебе в пути. Однако следует помнить, что существует список продуктов, которые категорически запрещается перевозить через границу.

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Государственная таможенная служба информирует, что через границу можно возить готовую к употреблению пищу в виде блюда. Суммарный вес еды на одного человека может составлять до двух килограммов.

Но категорически запрещено перевозить через границу:

молоко и молочную продукцию, консервацию с молочными продуктами;

мясо в любом виде;

мясные консервы — домашние или купленные.

Относительно заготовок (закруток) прямого запрета нет, однако консервацию на границе могут изъять по усмотрению отдельного работника Госпогранслужбы.

Консервацию могут забрать, если она покажется подозрительной.

Ответы на другие часто задаваемые вопросы к Госпогранслужбе, мы писали в нашем другом материале.

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