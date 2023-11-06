Следует уточнить: можно ли перевозить закрутки через границу

Выезд за границу — всегда тяжелое и изнурительное дело. Особенно пути выезда осложнились из-за полномасштабного российского вторжения в Украину: теперь покинуть страну можно только наземным транспортом.
Однако часто украинцы задаются вопросом: можно ли перевозить закрутки через границу и какие правила перевозки продуктов через границу.
При планировании поездки важно определиться, какие вещи могут понадобиться тебе в пути. Однако следует помнить, что существует список продуктов, которые категорически запрещается перевозить через границу.
Государственная таможенная служба информирует, что через границу можно возить готовую к употреблению пищу в виде блюда. Суммарный вес еды на одного человека может составлять до двух килограммов.
Но категорически запрещено перевозить через границу:
Относительно заготовок (закруток) прямого запрета нет, однако консервацию на границе могут изъять по усмотрению отдельного работника Госпогранслужбы.
Консервацию могут забрать, если она покажется подозрительной.
Ответы на другие часто задаваемые вопросы к Госпогранслужбе, мы писали в нашем другом материале.
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