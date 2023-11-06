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Варто уточнити: чи можна перевозити закрутки через кордон

Вікторія Мельник, журналістка сайту 06 Листопада 2023, 15:30
чи можна перевозити закрутки через кордон
Фото: Pexels, Державна прикордонна служба України

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