Варто уточнити: чи можна перевозити закрутки через кордон

Виїзд за кордон — завжди важка та виснажлива справа. Особливо шляхи виїзду ускладнилися через повномасштабне російське вторгнення до України: тепер покинути країну можна лише наземним транспортом.

Однак поширеним запитанням серед українців є: чи можна перевозити закрутки через кордон і які правила перевезення харчів через кордон.

Чи можна перевозити закрутки через кордон

Під час планування подорожі важливо визначитися, які речі можуть знадобитися тобі у дорозі. Однак варто памʼятати, що існує перелік продуктів, які категорично забороняється перевозити через кордон.

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Державна митна служба інформує, що через кордон можна ввозити їжу, готову до вживання у вигляді страви. Сумарна вага їжі на одну людину може становити до двох кілограмів.

Але категорично заборонено перевозити через кордон:

молоко та молочну продукцію, консервацію з молочними продуктами;

мʼясо у будь-якому вигляді;

мʼясні консерви — домашні чи куплені.

Стосовно заготівель (закруток) прямої заборони немає, однак консервацію на кордоні можуть вилучити на розсуд окремого працівника Держприкордонслужби.

Консервацію можуть забрати, якщо вона здасться підозрілою.

Відповіді на інші поширені запитання до Держприкордонслужби ми писали в нашому іншому матеріалі.

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