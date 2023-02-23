Нужна ли вам Зеленая карта для путешествий – разбираем вместе

Выезд за границу на собственном автомобиле имеет немало преимуществ. Во-первых, вы можете останавливаться во всех красивых местах и находиться там столько, сколько пожелаете. Во-вторых, не придется беспокоиться о покупке билетов на общественный транспорт и зависеть от его расписания.

Однако если вы планируете путешествие на собственном автомобиле, полезно узнать о некоторых нюансах, которые касаются получения разрешения на выезд за границу. Например, вас могут не пропустить из-за отсутствия страховки.

Полис украинского образца за границей является недействительным. Поэтому, пересекая границу страны, автовладелец должен побеспокоиться о приобретении Зеленой карты. По сути это та же автогражданка, которая является обязательным видом страхования, однако она действует за границей.

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Чем Зеленая карта отличается от обычной автогражданки

Если суть обеих разновидностей страховых договоров одна и та же, то зачем нужно усложнять жизнь автовладельца и требовать от него предъявления Зеленой карты при пересечении границы? Это требование связано с различиями в национальном законодательстве.

Хотя оба полиса страхуют гражданскую ответственность собственника транспортного средства и предусматривают компенсацию ущерба пострадавшей стороне, существенные отличия в договоре украинской автогражданки и Зеленой карты есть. Они касаются размера страхового возмещения.

Согласно украинскому законодательству, максимальная сумма урона, который покрывает страховщик, составляет 130 000 грн при нанесении ущерба имуществу и 260 000 грн – жизни и здоровью.

Соответственно стоимость полиса рассчитывается с учетом данной величины потенциальных убытков. Кроме того, для транспортных средств, местом постоянной регистрации которых является Украина, страховой договор заключается сроком на 1 год.

Зеленая карта отличается максимальным размером компенсации, который устанавливается в соответствии с законодательством каждой из стран.

Например, в среднем в государствах Европейского Союза покрытие составляет 1 млн евро. Поскольку эта сумма многократно превышает ту, которая выплачивается в Украине, не стоит удивляться более высокой стоимости Зеленой карты по сравнению с местным ОСАГО.

Еще одной особенностью является возможность оформить автогражданку международного образца на более короткий срок, что является вполне логичным. Если ваш заграничный отпуск продлится всего неделю, то будет нерационально покупать для поездки годовой полис.

Что произойдет в случае ДТП за границей

Механизм компенсации ущерба при наступлении дорожно-транспортных происшествий аналогичный, как и в Украине.

Если вы оказались пострадавшей стороной, то можете рассчитывать на компенсацию причиненного ущерба со стороны страховой компании виновника происшествия.

Для этого лишь предстоит проследить за правильным оформлением всех документов полицейскими и получить информацию о страховых полисах участников аварии.

Подготовленный пакет документов необходимо передать страховщику, с которым у виновника ДТП происшествия заключен договор.

Если страховой случай за границей произошел по вашей вине, покрывать ущерб будет украинский страховщик. Водитель должен предоставить всем участникам аварии номер своего полиса или его копии при наличии.

Также важно дождаться представителей полиции, чтобы составить все необходимые документы. По возвращении в Украину водитель-виновник ДТП должен обратиться в свою страховую компанию и сообщить об инциденте.

При этом необходимо детально описать происшествие и приложить копию полицейского протокола.

Если вы стали виновником аварии, находясь за границей, не стоит спешить пытаться “уладить” ситуацию, предлагая пострадавшей стороне деньги из собственного кармана. Переданная сумма не будет считаться законным урегулированием страхового ущерба и не может быть компенсирована вашим страховщиком в дальнейшем.

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