Чи потрібна вам Зелена карта для подорожей — розбираємо разом

Виїзд за кордон на власному автомобілі має чимало переваг. По-перше, ви можете зупинятися у всіх красивих місцях і знаходитися там стільки, скільки забажаєте. По-друге, не доведеться турбуватися про купівлю квитків на громадський транспорт та залежати від його розкладу.

Однак, якщо ви плануєте подорож на власному автомобілі, корисно дізнатися про деякі нюанси щодо отримання дозволу на виїзд за кордон. Наприклад, вас можуть не пропустити через відсутність страховки.

Поліс українського зразка за кордоном є недійсним. Тому, перетинаючи кордон країни, автовласник має подбати про придбання Зеленої карти.

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По суті це та сама автоцивілка, яка є обов’язковим видом страхування, проте вона діє за кордоном. Швидко оформлена Зелена карта онлайн дозволить вам виїжджати за кордон на власному автомобілі та перебувати на території 48 країн Європи, Близького Сходу та СНД.

Чим Зелена карта відрізняється від звичайної автоцивілки

Якщо суть обох різновидів страхових договорів одна й та сама, то навіщо потрібно ускладнювати життя автовласника та вимагати від нього пред’явлення Зеленої картки при перетині кордону? Ця вимога пов’язана з відмінностями у національному законодавстві.

Хоча обидва поліси страхують громадянську відповідальність власника транспортного засобу та передбачають компенсацію збитків постраждалій стороні, суттєві відмінності у договорі української автоцивілки та Зеленої карти є. Вони стосуються розміру страхового відшкодування.

Згідно з українським законодавством, максимальна сума шкоди, яку покриває страховик, становить 130 000 грн при завданні шкоди майну та 260 000 грн – життю та здоров’ю.

Відповідно вартість поліса розраховується з урахуванням цієї величини потенційних збитків. Крім того, для транспортних засобів, місцем постійної реєстрації яких є Україна, страховий договір укладається на 1 рік.

Зелена карта відрізняється максимальним розміром компенсації, який встановлюється відповідно до законодавства кожної з країн.

Наприклад, у середньому у державах Європейського Союзу покриття складає 1 млн євро. Оскільки ця сума в багато разів перевищує ту, що виплачується в Україні, не варто дивуватися вищій вартості Зеленої картки порівняно з місцевим ОСАЦВ.

Ще однією особливістю є можливість оформити автоцивілку міжнародного зразка на коротший термін, що є цілком логічним. Якщо ваша закордонна відпустка триватиме всього тиждень, то нераціонально купуватиме для поїздки річний поліс.

Що станеться у разі ДТП за кордоном

Механізм компенсації збитків при настанні дорожньо-транспортних пригод аналогічний, як і в Україні. Якщо ви виявились постраждалою стороною, то можете розраховувати на компенсацію заподіяної шкоди з боку страхової компанії винуватця події.

Для цього лише слід простежити за правильним оформленням усіх документів поліцейськими та отримати інформацію про страхові поліси учасників аварії.

Підготовлений пакет документів необхідно передати страховику, з яким у винуватця ДТП пригоди укладено договір.

Якщо страховий випадок за кордоном стався з вашої вини, український страховик покриватиме збитки. Водій має надати всім учасникам аварії номер свого поліса або його копії за наявності.

Також важливо дочекатися представників поліції, щоби скласти всі необхідні документи.

Після повернення в Україну водій-винуватець ДТП повинен звернутися до своєї страхової компанії та повідомити про інцидент. При цьому необхідно детально описати подію та додати копію поліцейського протоколу.

Якщо ви стали винуватцем аварії, перебуваючи за кордоном, не варто поспішати намагатися “залагодити” ситуацію, пропонуючи гроші, що постраждала, гроші з власної кишені. Передана сума не вважатиметься законним врегулюванням страхових збитків і не може бути компенсована вашим страховиком надалі.

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