УЗ переходит на европейские стандарты? Какие новации ждут пассажиров и чем удивит перевозчик

Мы не стоим на месте и, несмотря на войну, уверенно шагаем и выходим на новые, европейские стандарты. Да, работы у нас еще достаточно, но одно из самых ожидаемых обновлений от Укрзалізниці уже становится украинскими реалиями.
— Мы решили, что каждый украинский пассажир стоит уровня сервиса, предлагаемого для перевозок европейских дипломатов. Так что начинаем постепенный переход на новые стандарты качественного обслуживания пассажиров в поездах Укрзалізниці, — сообщает руководство УЗ в Telegram.
В рамках “пилота” на первых двух поездах будут представлены следующие опции:
Из нового украинцев ожидает и предложение воспользоваться одноразовыми тапочками, влажными и сухими салфетками, зубной щеткой и пастой, расческой для волос.
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Все это пассажиры плацкартных и купейных вагонов смогут приобрести у проводника, а для пассажиров люкс (СВ) этот набор будет включен в стоимость билета.
Все это пассажиры плацкартных и купейных вагонов смогут приобрести у проводника, а для пассажиров люкс (СВ) этот набор будет включен в стоимость билета.
Также руководство отметило, что им важно слышать обратную связь, поэтому в вагонах будут размещены QR-коды для отзывов.
Кстати, о Поезде к победе мы рассказывали тебе раньше — прочти о нем в нашем материале.
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