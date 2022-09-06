УЗ переходит на европейские стандарты? Какие новации ждут пассажиров и чем удивит перевозчик

Мы не стоим на месте и, несмотря на войну, уверенно шагаем и выходим на новые, европейские стандарты. Да, работы у нас еще достаточно, но одно из самых ожидаемых обновлений от Укрзалізниці уже становится украинскими реалиями.

— Мы решили, что каждый украинский пассажир стоит уровня сервиса, предлагаемого для перевозок европейских дипломатов. Так что начинаем постепенный переход на новые стандарты качественного обслуживания пассажиров в поездах Укрзалізниці, — сообщает руководство УЗ в Telegram.

Что нового предлагает Укрзалізниця?

В рамках “пилота” на первых двух поездах будут представлены следующие опции:

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Вместо кускового мыла для рук будет предоставлена качественную пену в удобных автоматических дозаторах.

Будут установлены более удобные держатели для туалетной бумаги и заменена сама бумага.

Уборные будут обеспечены одноразовыми накладками на унитазы.

Будут добавлены дозаторы бумажных полотенец.

Из нового украинцев ожидает и предложение воспользоваться одноразовыми тапочками, влажными и сухими салфетками, зубной щеткой и пастой, расческой для волос.

Все это пассажиры плацкартных и купейных вагонов смогут приобрести у проводника, а для пассажиров люкс (СВ) этот набор будет включен в стоимость билета.

Где можно увидеть обновления?

№ 75/76 Кривой Рог — Киев Поезд к победе (до 13.09.2022 на маршруте № 31/32 Запорожье — Львов).

Также руководство отметило, что им важно слышать обратную связь, поэтому в вагонах будут размещены QR-коды для отзывов.

Кстати, о Поезде к победе мы рассказывали тебе раньше — прочти о нем в нашем материале.

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