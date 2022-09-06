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УЗ переходит на европейские стандарты? Какие новации ждут пассажиров и чем удивит перевозчик

Виктория Мельник, редактор сайта 06 сентября 2022, 18:30
Обновлениу Укразалізниця
Фото: Telegram

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