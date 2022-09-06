УЗ переходить на європейські стандарти? Які новації чекають на пасажирів та чим здивує перевізник

Ми не стоїмо на місці і навіть попри війну впевнено крокуємо та виходимо на нові, європейські стандарти. Так, роботи у нас ще вдосталь, та одне із найочікуваніших оновлень від Укрзалізниці уже стає українськими реаліями.
— Ми вирішили, що кожен український пасажир вартий рівня сервісу, який ми пропонуємо для перевезень європейських дипломатів. Тож починаємо поступовий перехід на нові стандарти якісного обслуговування пасажирів у поїздах Укрзалізниці, — повідомляє керівництво УЗ у Telegram.
У рамках “пілоту” на перших двох поїздах представлять такі опції:
З нового на українців очікує й пропозиція скористатися одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся.
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Усе це пасажири плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати у провідника, а для пасажирів вагонів люкс (СВ) цей набір включать до вартості квитка.
Усе це пасажири плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати у провідника, а для пасажирів вагонів люкс (СВ) цей набір включать до вартості квитка.
Також керівництво зауважило, що їм важливо чути зворотний зв’язок, тож у вагонах розмістять QR-коди для відгуків.
До речі, про Потяг до перемоги ми розповідали тобі раніше — прочитай про нього у нашому матеріалі.
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