УЗ переходить на європейські стандарти? Які новації чекають на пасажирів та чим здивує перевізник

Ми не стоїмо на місці і навіть попри війну впевнено крокуємо та виходимо на нові, європейські стандарти. Так, роботи у нас ще вдосталь, та одне із найочікуваніших оновлень від Укрзалізниці уже стає українськими реаліями.

— Ми вирішили, що кожен український пасажир вартий рівня сервісу, який ми пропонуємо для перевезень європейських дипломатів. Тож починаємо поступовий перехід на нові стандарти якісного обслуговування пасажирів у поїздах Укрзалізниці, — повідомляє керівництво УЗ у Telegram.

Що нового пропонує Укрзалізниця?

У рамках “пілоту” на перших двох поїздах представлять такі опції:

Мийні засоби нового покоління для внутрішнього миття вагонів — ці вагони мають виглядати зразково!

Замість кускового мила для рук нададуть якісну піну в зручних автоматичних дозаторах.

Встановлять зручніші тримачі для туалетного паперу та замінять сам папір.

Забезпечать вбиральні одноразовими накладками на унітази.

Додадуть дозатори паперових рушників.

З нового на українців очікує й пропозиція скористатися одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся.

Усе це пасажири плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати у провідника, а для пасажирів вагонів люкс (СВ) цей набір включать до вартості квитка.

Де можна побачити оновлення?

№ 75/76 Кривий Ріг — Київ Потяг до перемоги (до 13.09.2022 на маршруті № 31/32 Запоріжжя — Львів).

Також керівництво зауважило, що їм важливо чути зворотний зв’язок, тож у вагонах розмістять QR-коди для відгуків.

До речі, про Потяг до перемоги ми розповідали тобі раніше — прочитай про нього у нашому матеріалі.

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