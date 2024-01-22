Переход на летнее время 2024 в Украине: когда нужно переводить часы

В Украине ежегодно переводят время дважды в год. Совсем скоро нужно будет перевести стрелки на час вперед — на летнее время.

А вот осенью их переводят час назад. Таким образом мы переходим на зимнее время. Когда переводят часы в Украине, читай в материале.

Переход на летнее время 2024 Украина

Мы переводим время в последнее воскресенье марта. В этом году переход состоится в ночь с 30 на 31 марта. В три часа ночи переводят часы с 03:00 на 04:00. Важно, что на большинстве смартфонов эта опция автоматическая. То есть ждать 03:00 для этой процедуры не нужно.

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Переход на летнее время 2024: зачем мы переводим часы

Это происходит для того, чтобы адаптировать рабочие часы под световой день. Таким образом, работники могут раньше начинать работу. Кроме того, существует еще одна причина для перевода — экономия электроэнергии.

Перевод стрелок несколько раз в год осуществляется согласно постановлению КМУ №509 от 13 мая 1996 года О порядке исчисления времени на территории Украины.

Важно, что этот закон уже не раз хотели отменить. Но к однозначному мнению нардепы на этот счет не пришли.

Также важно знать, что несколько городов Украины (например, Ужгород и Харьков) имеют одно и то же время на часах, но астрономическое время у них отличается на час (как и в других крайних восточных и западных точках нашего государства).

Переход на летнее время 2024: техника

Как мы уже писали ранее, телефоны и смарт-часы совершают переход самостоятельно (как и некоторая другая современная техника). Однако старые телефоны, настольные будильники и механические часы нужно переводить самостоятельно. Также позаботьтесь о часах на микроволновке, духовом шкафу и в автомобиле.

Переход на летнее время 2024: как чувствовать себя в норме после перевода стрелок

Врач-диетолог Наталья Рыжкова отмечает, что, по словам ученых, хуже всего переносят переход на летнее время дети и пожилые люди.

Когда наш организм пытается перестроиться на новый график, мы испытываем стресс, нарушается сон, обмен веществ, снижается иммунитет, ухудшается работа сердечно-сосудистой системы.

Человек испытывает эмоциональный шок, который не всегда можно определить самостоятельно.

Что же делать, чтобы легче пережить перевод времени

Так как переход времени нарушает наш сон, важно при пробуждении вставать с постели не резко. Полежи несколько минут, чтобы организм адаптировался к новому времени пробуждения. Самое главное — спокойно отойти от сна и привести себя в состояние бодрствования. В этот период рекомендуется пить несколько чашек зеленого чая в день. Старайся больше гулять и употреблять витамины, которые помогут легче перенести период адаптации. Если первое время тебе трудно из-за перехода времени, старайся не ездить за рулем и не выполнять работу, которая из-за потери бдительности может привести к травме. Старайся ложиться спать на 30-40 минут раньше обычного времени. Скорее уснуть вечером поможет теплый душ, а утром проснуться — контрастный. Не пользуйся гаджетами перед сном. Откажись от кофеина во второй половине дня. Лучше пить травяной чай из ромашки или мяты. Пересмотри время ужина. Ешь за три – четыре часа до сна. Начинай свое утро с зарядки. Не помешает так поступать и в течение года. Ничто так не бодрит с утра, как зарядка. Кроме того, это полезно для здоровья. Все важные дела делай вечером. При адаптации организма к новому времени правило утро вечера мудренее не работает.

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