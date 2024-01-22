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Переход на летнее время 2024 в Украине: когда нужно переводить часы

Анна Голишевская, редактор сайта 22 января 2024, 15:15
Переход на летнее время
Фото: Unsplash

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