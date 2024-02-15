Великий пост 2024: самые строгие дни и как их соблюдать

С 18 марта для православных христиан начинается Великий пост. Он продлится 48 дней и закончится 4 мая, в канун Пасхи. Многие верующие считают его самым важным в году.
В этот период верующие имеют немало запретов, но самый большой касается употребления пищи. О самых строгих днях Великого поста и как их соблюдать — читай в материале.
Самыми сложными считаются первый день поста — Чистый понедельник, что приходится на 18 марта, и Страстная пятница, которая в этом году будет 3 мая. В эти дни верующим нужно полностью отказаться от пищи.
Также строгими можно считать второй – пятый день поста, а также последнюю неделю поста, кроме воскресенья, на которое приходится Пасха. В эти дни верующие должны придерживаться сухоядения. Это означает, что можно употреблять пищу, но без всякой термической обработки. То есть, ее нельзя варить, запекать, жарить и т. п.
Что же касается второй – шестой недели поста — там верующие имеют определенные ограничения и послабления. В понедельник, среду и пятницу нужно придерживаться сухоядения. Во вторник и четверг можно употреблять горячую пищу без добавления масла. В субботу и воскресенье разрешено горячую пищу с добавлением масла, а также немного церковного вина.
Стоит помнить, что поститься могут только полностью здоровые люди, чтобы не навредить себе.
Стоит помнить, что поститься могут только полностью здоровые люди, чтобы не навредить себе.
Также от поста могут воздержаться дети, беременные и кормящие женщины, пенсионеры, военнослужащие, люди с хроническими болезнями, а также те, кто сейчас находится в трудных жизненных ситуациях и не имеет возможности поститься.
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