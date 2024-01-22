Перехід на літній час 2024 в Україні: коли потрібно переводити годинник

В Україні щороку переводять час двічі на рік. Зовсім скоро необхідно буде перевести стрілки на годину вперед — на літній час.
А от восени їх переводять на годину назад. Це відбувається у жовтні. У такий спосіб ми переходимо на зимній час. Коли переводять годинники в Україні — читай у матеріалі.
Ми переводимо час в останню неділю березня. Цьогоріч перехід відбудеться вночі, з 30 на 31 березня. О третій годині ночі переводять годинники з 03:00 на 04:00.
Важливо, що на більшості смартфонів ця опція автоматична. Тобто чекати 03:00 для цієї процедури не потрібно, але має бути увімкнений інтернет.
Це відбувається для того, щоб адаптувати робочі години під світловий день. Як наслідок, працівники мають змогу раніше починати роботу. Крім цього, існує ще одна причина для переведення — економія електроенергії.
Переведення стрілок кілька разів на рік здійснюють згідно з постановою КМУ №509 від 13 травня 1996 року Про порядок числення часу на території України.
Переведення стрілок кілька разів на рік здійснюють згідно з постановою КМУ №509 від 13 травня 1996 року Про порядок числення часу на території України.
Важливо, що цей закон уже неодноразово хотіли скасувати. Та однозначної згоди нардепи з цього приводу не дійшли.
Також важливо знати, що кілька міст України (наприклад, Ужгород і Харків) мають той самий час на годиннику, але астрономічний час у них відрізняється на годину (як і в інших крайніх східних та західних точках нашої держави).
Як ми вже писали раніше, телефони та смарт-годинники здійснюють перехід самостійно (як і деяка інша, сучасна техніка). Однак старі телефони, настільні будильники та механічні годинники треба переводити самостійно. Також подбайте про годинник на мікрохвильовій, духовій шафі та в автомобілі.
Лікарка-дієтологиня Наталія Рижкова зазначає, що, за словами вчених, найгірше переносять перехід на літній час діти й люди похилого віку.
Коли організм намагається перебудуватися на новий графік, ми відчуваємо стрес, порушується сон, обмін речовин, знижується імунітет, погіршується робота серцево-судинної системи.
Коли організм намагається перебудуватися на новий графік, ми відчуваємо стрес, порушується сон, обмін речовин, знижується імунітет, погіршується робота серцево-судинної системи.
Людина відчуває емоційний шок, який не завжди можна визначити самостійно.
Раніше ми розповідали, коли найсуворіші дні посту і як їх дотримуватися.
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