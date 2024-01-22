Подорожі та натхнення

Перехід на літній час 2024 в Україні: коли потрібно переводити годинник

Анна Голішевська, редакторка сайту 22 Січня 2024, 15:15
Перехід на літній час 2024
Фото: Unsplash

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