Пешеходные экскурсии и патриотические мастер-классы: программа мероприятий ко Дню Киева 2022

Всегда нужно ловить чувство баланса, особенно когда настроение колеблется от фразы “не ко времени” до чувства “так хочется праздника и чего-то хорошего”. Однако бывают моменты, когда обойти вниманием выдающуюся дату никак не удается, поскольку она важная для всей страны — День Киева и День столицы.

Конечно, празднование будет проводиться в условиях военного положения, поэтому посетив какое-либо из запланированных мероприятий, нужно помнить о правилах безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а сразу идти в укрытие.

В этом году планируется провести празднование частично в онлайн-формате, но без живых встреч не обойдется. Киевляне и гости города, предпочитающие активный, но содержательный отдых, смогут присоединиться к пешеходным экскурсиям Киев несокрушимый, Золотоворотский квартал, Пушкинская: параллельно Крещатику.

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Почитатели искусства имеют все шансы насладиться такими мероприятиями, как показ патриотической ленты режиссера Андрея Загданского Национальный музей, мастер-класс в Музее выдающихся деятелей украинской культуры, а также художественные выставки.

Полная программа мероприятий ко Дню столицы и Дню Киева 28 мая 2022 года

12:00–13:00 — выступления любительских художественных коллективов при организационной поддержке Киевского городского центра народного творчества и культурологических исследований в парке им. Т. Шевченко.

13:30–15:00 — выступления Киевской академической муниципальной мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого и Украинского академического театра украинского фольклора Берегиня на площадке возле арки Свободы украинского народа в Центральном парке культуры и отдыха Киева.

15:00–16:00 — выступление Киевского муниципального духового оркестра в парке Владимирская горка.

15:00–16:30 — выступления Украинского академического фольклорно-этнографического ансамбля Калина и Камерного хора Крещатик на Андреевском спуске, 21 (возле Музея-мастерской И.П. Кавалеридзе).

Концерты

16:00 — концерт Песня Киеву в музейном дворике Ансамбля солистов Благовисть во внутреннем дворе Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (ул. Терещенковская, 15-17).

17:00 — концертная программа Киевского национального академического театра оперетты на улице Большая Васильковская, 53.

Кинопоказ

15:00 — специальный показ ко Дню Киева документальной ленты режиссера Андрея Загданского Национальный музей в кинотеатре Лира (ул. Большая Житомирская, 40).

Экскурсии

14:00 — пешеходная экскурсия Пушкинская: параллельно Крещатику — улица Пушкинская.

14:00–16:00 — экскурсия Киев несокрушимый. Маршрут: ст. м. Дорогожичи — Бабий Яр — Телевизионная башня — Лукьяновское военное кладбище — Киевский телецентр — ДАХК Артем — ст. м. Лукьяновская.

Полная программа мероприятий ко Дню Киева на 29 мая 2022 года

12:00–13:00 — выступления любительских художественных коллективов при организационной поддержке Киевского городского центра народного творчества и культурологических исследований в парке им. Т. Шевченко.

15:00–16:00 — выступление Киевского муниципального духового оркестра на площадке возле арки Свободы украинского народа в Центральном парке культуры и отдыха г. Киева.

Концерты

16:00 — концерт на балконе театра в Киевском академическом театре оперы и балета для детей и юношества (ул. Межигорская, 2).

17:00 — концерт Киевского национального академического театра оперетты по улице Большая Васильковская, 53).

Мастер-класс

14:00 — патриотический мастер-класс в Музее выдающихся деятелей украинской культуры (музей Николая Лысенко, ул. Саксаганского, 97).

Экскурсии

11:00 — пешеходная экскурсия Золотоворотский квартал по маршруту от метро Золотые ворота.

12:00–14:00 — экскурсия Киев несокрушимый по маршруту: ст. м. Дорогожичи — Бабий Яр — Телевизионная башня — Лукьяновское военное кладбище — Киевский телецентр — ДАХК Артем — ст. м. Лукьяновская.

Выставка

11:00–19:00 — историко-культурная выставка Вечный город Киев. История против политики в парке Наталка (ул. Героев Сталинграда, за Северным мостом: центральный вход и аллея).

Выставки и культурные мероприятия в муниципальных музеях и библиотеках

27.05–06.06 — выставка живописи Мой Киев по петриковской росписи С Украиной в сердце. Открытие 27.05 в 17:00 в музее Шолом-Алейхема (ул. Большая Васильковская, 5).

28.05–19.06 — выставка Живая казна киевской росписи (современные тенденции). Открытие 28.05 в 14:00 в Национальном музее украинского народного декоративного искусства (ул. Лаврская, 9).

28.05–28.06 — проекты Черные ангелы и Framed-Unframed. Открытие 28.05 в 17:00 в киевской городской галерее искусств Лавра (ул. Лаврская, 1).

30.05 в 14:00 — краеведческий час Як тебе не любити, Києве мій в центральной библиотеке им. Т.Г. Шевченко для детей г. Киева (просп. Победы, 25-А).

31.05 в 13:00 — выставка произведений лоскутного искусства киевских мастеров пэчворк на траве в Музее выдающихся деятелей украинской культуры (ул. Саксаганского, 97).

Май 2022 — книжная выставка Мелодии вечного города в городской специализированной молодежной библиотеке Молодая гвардия (ул. Льва Толстого, 49).

Онлайн-мероприятия для детей

28.05–29.05 — финальный этап Четвертого международного песенного конкурса на языках стран Европейского Союза для детей и юношества Formidable в Киевском городском центре народного творчества и культурологических исследований.

23.05–20.06 — городской конкурс детского рисунка Киев и киевляне глазами детей под лозунгом Киев — история города в символах. Проводится в центральной библиотеке им. Т.Г. Шевченко для детей г. Киева (просп. Победы, 25-А).

Еженедельно проводится Онлайн-викторина по истории Киева в Instagram от Музейно-выставочного центра Музей истории города Киева.

Напомним, ранее мы предлагали проверить, насколько хорошо ты знаешь нашу столицу, и пройти тест о Киеве.