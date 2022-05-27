Пешеходные экскурсии и патриотические мастер-классы: программа мероприятий ко Дню Киева 2022

Всегда нужно ловить чувство баланса, особенно когда настроение колеблется от фразы “не ко времени” до чувства “так хочется праздника и чего-то хорошего”. Однако бывают моменты, когда обойти вниманием выдающуюся дату никак не удается, поскольку она важная для всей страны — День Киева и День столицы.
Конечно, празднование будет проводиться в условиях военного положения, поэтому посетив какое-либо из запланированных мероприятий, нужно помнить о правилах безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а сразу идти в укрытие.
В этом году планируется провести празднование частично в онлайн-формате, но без живых встреч не обойдется. Киевляне и гости города, предпочитающие активный, но содержательный отдых, смогут присоединиться к пешеходным экскурсиям Киев несокрушимый, Золотоворотский квартал, Пушкинская: параллельно Крещатику.
Почитатели искусства имеют все шансы насладиться такими мероприятиями, как показ патриотической ленты режиссера Андрея Загданского Национальный музей, мастер-класс в Музее выдающихся деятелей украинской культуры, а также художественные выставки.
Еженедельно проводится Онлайн-викторина по истории Киева в Instagram от Музейно-выставочного центра Музей истории города Киева.
Напомним, ранее мы предлагали проверить, насколько хорошо ты знаешь нашу столицу, и пройти тест о Киеве.