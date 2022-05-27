Путешествия и вдохновение

Пешеходные экскурсии и патриотические мастер-классы: программа мероприятий ко Дню Киева 2022

Даниэла Долотова, редактор сайта 27 мая 2022, 19:00
як святкуватимуть день києва 2022
Фото: Pexels, Pixabay

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