Подорожі та натхнення

Пішохідні екскурсії та патріотичні майстер-класи: програма заходів до Дня Києва 2022

Даніела Долотова, редакторка сайту 27 Травня 2022, 19:00
як святкуватимуть день києва 2022
Фото: Pexels, Pixabay

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