Пішохідні екскурсії та патріотичні майстер-класи: програма заходів до Дня Києва 2022

Завжди потрібно ловити почуття балансу, особливо коли настрій коливається від фрази “не на часі” до почуття “так хочеться свята та чогось хорошого”. Проте існують такі моменти, коли оминути увагою визначну дату аж ніяк не вдається, оскільки вона важлива для всієї країни — День Києва та День столиці.

Звичайно, святкування буде проводитись в умовах воєнного стану, тому, завітавши на якийсь із запланованих заходів, потрібно пам’ятати про правила безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й одразу йти в укриття.

Цьогоріч планується провести святкування частково в онлайн-форматі, але й без живих зустрічей не обійдеться. Кияни та гості міста, які віддають перевагу активному, але змістовному відпочинку, зможуть приєднатись до пішохідних екскурсій Київ незламний, Золотоворітський квартал, Пушкінська: паралельно Хрещатику.

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Шанувальники мистецтва мають усі шанси насолодитись такими заходами, як показ патріотичної стрічки режисера Андрія Загданського Національний музей, майстер-клас у Музеї видатних діячів української культури, а також мистецькі виставки.

Повна програма заходів до Дня столиці та Дня Києва 28 травня 2022 року

12:00–13:00 — виступи аматорських художніх колективів за організаційної підтримки Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень у парку ім. Т. Шевченка.

13:30–15:00 — виступи Київської академічної муніципальної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького та Українського академічного театру українського фольклору Берегиня на майданчику біля арки Свободи українського народу в Центральному парку культури та відпочинку Києва.

15:00–16:00 — виступ Київського муніципального духового оркестру в парку Володимирська гірка.

15:00–16:30 — виступи Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю Калина та Камерного хору Хрещатик на Андріївському узвозі, 21 (біля Музею-майстерні І.П. Кавалерідзе).

Концерти

16:00 — концерт Пісня Києву в музейному дворику Ансамблю солістів Благовість у внутрішньому дворі Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (вул. Терещенківська, 15-17).

17:00 — концертна програма Київського національного академічного театру оперети на вулиці Велика Васильківська, 53.

Кінопоказ

15:00 — спеціальний показ до Дня Києва документальної стрічки режисера Андрія Загданського Національний музей в кінотеатрі Ліра (вул. Велика Житомирська, 40).

Екскурсії

14:00 — пішохідна екскурсія Пушкінська: паралельно Хрещатику — вулиця Пушкінська.

14:00–16:00 — екскурсія Київ незламний. Маршрут: ст. м. Дорогожичі — Бабин Яр — Телевізійна вежа — Лук’янівське військове кладовище — Київський телецентр — ДАХК Артем — ст. м. Лук’янівська.

Повна програма заходів до Дня Києва на 29 травня 2022 року

12:00–13:00 — виступи аматорських художніх колективів за організаційної підтримки Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень у парку ім. Т. Шевченка.

15:00–16:00 — виступ Київського муніципального духового оркестру на майданчику біля арки Свободи українського народу в Центральному парку культури та відпочинку м. Києва.

Концерти

16:00 — концерт на балконі театру у Київському академічному театрі опери й балету для дітей та юнацтва (вул. Межигірська, 2).

17:00 — концерт Київського національного академічного театру оперети на вулиці Велика Васильківська, 53).

Майстер-клас

14:00 — патріотичний майстер-клас у Музеї видатних діячів української культури (музей Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 97).

Екскурсії

11:00 — пішохідна екскурсія Золотоворітський квартал за маршрутом від метро Золоті ворота.

12:00–14:00 — екскурсія Київ незламний за маршрутом: ст. м. Дорогожичі — Бабин Яр — Телевізійна вежа — Лук’янівське військове кладовище — Київський телецентр — ДАХК Артем — ст. м. Лук’янівська.

Виставка

11:00–19:00 — історико-культурна виставка Вічне місто Київ. Історія проти політики в парку Наталка (вул. Героїв Сталінграду, за Північним мостом: центральний вхід та алея).

Виставки та культурні заходи у муніципальних музеях та бібліотеках

27.05–06.06 — виставка живопису Мій Київ з петриківського розпису З Україною в серці. Відкриття 27.05 о 17:00 у музеї Шолом-Алейхема (вул. Велика Васильківська, 5).

28.05–19.06 — виставка Жива скарбниця київського розпису (сучасні тенденції). Відкриття 28.05 о 14:00 у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва (вул. Лаврська, 9).

28.05–28.06 — проекти Чорні янголи та Framed-Unframed. Відкриття 28.05 о 17:00 у київській міській галереї мистецтв Лавра (вул. Лаврська, 1).

30.05 о 14:00 — краєзнавча година Як тебе не любити, Києве мій у центральній бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва (просп. Перемоги, 25-А).

31.05 о 13:00 — виставка творів клаптикового мистецтва київських майстрів Печворк на траві у Музеї видатних діячів української культури (вул. Саксаганського, 97).

Травень 2022 р. — книжкова виставка Мелодії вічного міста у міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці Молода гвардія (вул. Льва Толстого, 49).

Онлайн-заходи для дітей

28.05–29.05 — фінальний етап Четвертого міжнародного пісенного конкурсу мовами країн Європейського Союзу для дітей та юнацтва Formidable у Київському міському центрі народної творчості та культурологічних досліджень.

23.05–20.06 — міський конкурс дитячого малюнка Київ та кияни очима дітей під гаслом Київ — історія міста у символах. Проводиться у центральній бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва (просп. Перемоги, 25-А).

Щонеділі проводиться Онлайн-вікторина з історії Києва в Instagram від Музейно-виставкового центру Музей історії міста Києва.

Нагадаємо, раніше ми пропонували перевірити, як добре ти знаєш нашу столицю, та пройти тест про Київ.