Пішохідні екскурсії та патріотичні майстер-класи: програма заходів до Дня Києва 2022

Завжди потрібно ловити почуття балансу, особливо коли настрій коливається від фрази “не на часі” до почуття “так хочеться свята та чогось хорошого”. Проте існують такі моменти, коли оминути увагою визначну дату аж ніяк не вдається, оскільки вона важлива для всієї країни — День Києва та День столиці.
Звичайно, святкування буде проводитись в умовах воєнного стану, тому, завітавши на якийсь із запланованих заходів, потрібно пам’ятати про правила безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й одразу йти в укриття.
Цьогоріч планується провести святкування частково в онлайн-форматі, але й без живих зустрічей не обійдеться. Кияни та гості міста, які віддають перевагу активному, але змістовному відпочинку, зможуть приєднатись до пішохідних екскурсій Київ незламний, Золотоворітський квартал, Пушкінська: паралельно Хрещатику.
Шанувальники мистецтва мають усі шанси насолодитись такими заходами, як показ патріотичної стрічки режисера Андрія Загданського Національний музей, майстер-клас у Музеї видатних діячів української культури, а також мистецькі виставки.
12:00–13:00 — виступи аматорських художніх колективів за організаційної підтримки Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень у парку ім. Т. Шевченка.
15:00–16:00 — виступ Київського муніципального духового оркестру на майданчику біля арки Свободи українського народу в Центральному парку культури та відпочинку м. Києва.
14:00 — патріотичний майстер-клас у Музеї видатних діячів української культури (музей Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 97).
11:00 — пішохідна екскурсія Золотоворітський квартал за маршрутом від метро Золоті ворота.
12:00–14:00 — екскурсія Київ незламний за маршрутом: ст. м. Дорогожичі — Бабин Яр — Телевізійна вежа — Лук’янівське військове кладовище — Київський телецентр — ДАХК Артем — ст. м. Лук’янівська.
11:00–19:00 — історико-культурна виставка Вічне місто Київ. Історія проти політики в парку Наталка (вул. Героїв Сталінграду, за Північним мостом: центральний вхід та алея).
Щонеділі проводиться Онлайн-вікторина з історії Києва в Instagram від Музейно-виставкового центру Музей історії міста Києва.
Нагадаємо, раніше ми пропонували перевірити, як добре ти знаєш нашу столицю, та пройти тест про Київ.