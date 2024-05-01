Уникальные писанки из всех областей Украины! Музей Ивана Гончара представил проект Соборні

В преддверии Пасхи в Музее Ивана Гончара представили проект Соборні — он посвящен уникальным писанкам из всех областей Украины. Исследовательница и мастер писанок Зоя Сташук отписала орнаменты каждой области собственноручно. Рассказываем больше об этом важном проекте.
— На Пасху в Музее Ивана Гончара начал пускать корни проект, призванный подчеркнуть единство украинцев в писаночной традиции. Это длительные поиски, исследования и реконструкции писанок конца XIX — начала XX веков из каждой административной области Украины, — пишут на странице музея.
Мастер подобрала около 70 образцов орнаментов. В общей сложности, около трех из каждой области, но только по одной удалось найти из Луганской, Донецкой и Запорожской.
Эта коллекция уникальна, ведь раньше писанки атрибутировались в каталогах по регионам, например Полесье, Подолье, а теперь — воссозданы образцы конкретных областей.
Зоя Сташук исследует писанки с 1993 года. Больших усилий стоило найти принадлежность писанок к областям и селам, ведь Украина меняла административные разделения.
Фото: музей Ивана Гончара
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Музей Івана Гончара (@honchar.museum)
Допис, поширений Музей Івана Гончара (@honchar.museum)
Писанки — это о нашей идентичности, истории и искусстве. Однако не только писанки могут отражать важное, раньше мы делились мощными выставками о войне в Украине.
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