Уникальные писанки из всех областей Украины! Музей Ивана Гончара представил проект Соборні

В преддверии Пасхи в Музее Ивана Гончара представили проект Соборні — он посвящен уникальным писанкам из всех областей Украины. Исследовательница и мастер писанок Зоя Сташук отписала орнаменты каждой области собственноручно. Рассказываем больше об этом важном проекте.

Проект Соборні в Музее Гончара: представлены уникальные писанки из всех областей Украины

— На Пасху в Музее Ивана Гончара начал пускать корни проект, призванный подчеркнуть единство украинцев в писаночной традиции. Это длительные поиски, исследования и реконструкции писанок конца XIX — начала XX веков из каждой административной области Украины, — пишут на странице музея.

Мастер подобрала около 70 образцов орнаментов. В общей сложности, около трех из каждой области, но только по одной удалось найти из Луганской, Донецкой и Запорожской.

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Эта коллекция уникальна, ведь раньше писанки атрибутировались в каталогах по регионам, например Полесье, Подолье, а теперь — воссозданы образцы конкретных областей.

Зоя Сташук исследует писанки с 1993 года. Больших усилий стоило найти принадлежность писанок к областям и селам, ведь Украина меняла административные разделения.

Писанки — это о нашей идентичности, истории и искусстве. Однако не только писанки могут отражать важное, раньше мы делились мощными выставками о войне в Украине.

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