Унікальні писанки з усіх областей України! Музей Івана Гончара представив проект Соборні

Напередодні Великодня у Музеї Івана Гончара представили проект Соборні — він присвячений унікальним писанкам з усіх областей України. Дослідниця та писанкарка Зоя Сташук відписала орнаменти кожної області власноруч. Розповідаємо більше про цей важливий проект.

Проект Соборні у Музеї Гончара: представлені унікальні писанки з усіх областей України

— Минулоріч на Великдень у Музеї Івана Гончара почав пускати коріння проект, покликаний підкреслити єдність українців у писанковій традиції. Це тривалі пошуки, дослідження та реконструкції писанок кінця ХІХ — початку XX століть з кожної адміністративної області України, — пишуть на сторінці музею.

Майстриня підібрала близько 70 зразків орнаментів. Загалом, близько трьох з кожної області, але лише по одній вдалося знайти з Луганської, Донецької та Запорізької.

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Ця колекція унікальна, адже раніше писанки атрибутувалися в каталогах за регіонами, як-от Полісся, Поділля, а тепер — відтворені зразки конкретних областей.

Зоя Сташук досліджує писанки з 1993 року. Великих зусиль коштувало віднайти приналежність писанок до областей та сіл, адже Україна змінювала адміністративні поділи.

Писанки — це про нашу ідентичність, історію та мистецтво. Проте не лише писанки можуть відображати важливе, раніше ми ділилися потужними виставками про війну в Україні.

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