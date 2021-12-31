Планируете выходные? А что, если мы подскажем, где их интересно и весело провести на новогодних локациях в Киеве?

К новогодне-рождественским праздникам в Киеве открылось несколько десятков праздничных локаций.

Под громкое ХО-ХО-ХО с ароматным кофе или глинтвейном в руках и сотнями сказочных фотографий в телефоне – именно такими вы запомните зимние выходные в столице.

Почему мы так уверены? Всё очень просто! Мы там уже побывали и узнали полезные факты о каждой локации. Чтобы вы могли выбрать лучшее место именно для вашего идеального уик-энда.

Куда пойти на Новый год 2022 в Киеве

Контрактовая площадь

Европейский рождественский городок в этом году расположился на Конроктовой площади на Подоле.

Деревянные домики украшены хвоей, имбирными пряниками и новогодними игрушками ведут вдоль всей праздничной локации. В них продаются напитки, еда и сувениры.

Уникальностью городка является 200-метровый прогулочный каток. Он платный, но не ограниченный по времени.

Прогуливаясь по ледовым тропам можно хорошо рассмотреть памятник Петру Сагайдачному, ведь каток залили в сквере, прямиком вокруг его постамента.

Вместе с арендой коньков билет будет стоить 300 гривен. Есть скидка при оплате картой.

Из развлечений в городке есть еще снежная горка, мини-хоккей, аттракцион елка, смотровое колесо. Все они платные.

Расположение: Контрактовая площадь

Цены: $$

Будет работать до 23 января 2022г.

Офис Президента

Бес-плат-но! Да, бесплатно под зданием офиса Президента, как малышам так и взрослым можно покататься на карусели и катке.

Правда, очередь на последнюю администраторы советуют занимать за несколько часов. Безумный спрос. Коньки выдают.

То, что за развлечения здесь не нужно платить, наверное, основная черта, выделяющая эту локацию среди других в Киеве.

Сам городок довольно небольшой, но здесь компактно разместились еще десяток праздничных домиков с горячими напитками и хот-догами, резиденция Санты и даже елочный базар, где можно купить живую зеленую красавицу. Деревья легальны и с бирками.

Есть здесь и главная ель площади под офисом. Ее, как и всю локацию, украсили тысячами огней. Кроме того вдоль всего городка установили гигантских сияющих ангелов. Фото с которыми получаются просто сказочными.

Вход в локацию свободный, однако в целях безопасности охрана может попросить вас осмотреть сумку и надевать маску.

Расположение: ул. Банковая, 11

Цены: $

Ежедневно с 10:00

Софиевская прощадь

Титул основной локации для гуляний на новогодне-рождественские праздники уже седьмой год по праву занимает Софийская площадь.

В этом году главную елку страны на Софии украсили 20 тысяч игрушек и 10-километровая гирлянда, которая большим куполом расходится вокруг дерева. Фото под такой красотой получаются невероятные.

Снизу 31-метрового дерева обустроили самый большой в Европе вертеп с фигурами Иисуса, Матери Божьей, колядников и других. А вокруг памятника Богдану Хмельницкому залили туннельный каток.

Вместе с арендой коньков билет на неограниченный сеанс будет стоить 250-300 грн. Действует скидка при оплате картой.

На Софии раскинулись разнообразные фотозоны, места с мастер-классами, музей новогодних украшений.

Для детей здесь есть паровоз, кружащий по всей площади, есть и карусель. Правда, эти два последних развлечения платные. Нельзя не заметить и гигантскую зону фудкортов, где каждый себе найдет что-то вкусное.

Огромный выбор самых разных блюд и нопоев. Здесь можно изрядно наесться, но это может стать испытанием для вашего кошелька.

Цены: $$

Расположение: ул. Владимирская, 22

Будет работать до 16 января 2022 года.

ВДНХ

Самая большая по территории в столице праздничная локация – Зимняя Страна на ВДНХ. Из-за большой территории именно здесь удалось разместить максимальное количество всех возможных развлечений.

Поэтому если планировать отдых здесь, сразу закладывайте как минимум несколько часов, чтобы увидеть все и обойти всю территорию парка. Вход на территорию свободный и бесплатный.

Почти как и всюду здесь есть каток, он платный. 200 гривен вместе с арендой коньков, однако кататься можно сколько угодно.

Рядом расположилась снежная горка, колесо обозрения, карусели и еще с десяток других аттракционов как исключительно 18+ так и для малышей.

Кроме самого зимнего городка, на ВДНХ часто проводят кучу своих шоу программ, тематических выставок и мероприятий, о которых лучше читать на их сайте.

Еда на территории выставочного центра в основном жирная и из мангала. Более полевая кухня. Традиционно здесь варят глинтвейн, кофе и чай. Есть удобные столики, за которыми можно поесть и заодно согреться.

Ведь прямо у стола в котелке горят дрова.

Расположение: проспект Академика Глушкова, 1.

Цены: $$

Будет работать до 6 марта 2022 года.

Парк Шевченка

Здесь работает страна Святого Николая. Небольшой городок рассчитан преимущественно на детей. Для них здесь елка, фотозона, сцена для выступлений, аниматоры в ростовых костюмах и резиденция Николая.

В фургончике с оленями можно познакомиться с самим волшебником. Принимает пожелания он бесплатно, позволяет влечься за бороду.

А пока дети будут делиться секретами с Николаем, родители смогут купить горячий чай, какао или глинтвейн в зоне фудкорта.

Широкого выбора еды здесь нет, только небольшие перекусы.

Расположение: бульвар Тараса Шевченко, 14

Цены: $

Резиденция Osocor

Это частный комплекс, территорию которого к новому 2022 году превратили в Хогвартс со всеми героями легендарных фильмов о Гарри Поттере.

На территории есть каток, ледовая горка, карусель, фотозоны, фудкорты. Проводят мастер-классы и устраивают просмотр фильмов о Гарри Поттере.

Очарованный городок расположен почти за Киевом. Из центра дорога сюда может занять 40-60 мин.

Расположение: Киев, ул. Виноградная, 2.

Вход платный: 200-700грн (Дополнительно оплачивается каток: 145-180грн)

Цены: $$$

Ежедневно с 11:00

К новогодне-рождественским праздникам в Киеве открылось несколько десятков праздничных локаций.

Под громкое ХО-ХО-ХО с ароматным кофе или глинтвейном в руках и сотнями сказочных фотографий в телефоне – именно такими вы запомните зимние выходные в столице.

Почему мы так уверены? Всё очень просто! Мы там уже побывали и узнали полезные факты о каждой локации. Чтобы вы могли выбрать лучшее место именно для вашего идеального уик-энда.

Куда пойти на Новый год 2022 в Киеве

Контрактовая площадь

Европейский рождественский городок в этом году расположился на Конрактовой площади на Подоле.

Деревянные домики украшены хвоей, имбирными пряниками и новогодними игрушками ведут вдоль всей праздничной локации. В них продаются напитки, еда и сувениры.

Уникальностью городка является 200-метровый прогулочный каток. Он платный, но не ограниченный по времени.

Прогуливаясь по ледовым тропам можно хорошо рассмотреть памятник Петру Сагайдачному, ведь каток залили в сквере, прямиком вокруг его постамента.

Вместе с арендой коньков билет будет стоить 300 гривен. Есть скидка при оплате картой.

Из развлечений в городке есть еще снежная горка, мини-хоккей, аттракцион елка, смотровое колесо. Все они платные.

Расположение: Контрактовая площадь

Цены: $$

Будет работать до 23 января 2022г.

Офис Президента

Бес-плат-но! Да, бесплатно под зданием офиса Президента, как малышам так и взрослым можно покататься на карусели и катке.

Правда, очередь на последнюю администраторы советуют занимать за несколько часов. Безумный спрос. Коньки выдают.

То, что за развлечения здесь не нужно платить, наверное, основная черта, выделяющая эту локацию среди других в Киеве.

Сам городок довольно небольшой, но здесь компактно разместились еще десяток праздничных домиков с горячими напитками и хот-догами, резиденция Санты и даже елочный базар, где можно купить живую зеленую красавицу. Деревья легальны и с бирками.

Есть здесь и главная ель площади под офисом. Ее, как и всю локацию, украсили тысячами огней. Кроме того вдоль всего городка установили гигантских сияющих ангелов. Фото с которыми получаются просто сказочными.

Вход в локацию свободный, однако в целях безопасности охрана может попросить вас осмотреть сумку и надевать маску.

Расположение: ул. Банковая, 11

Цены: $

Ежедневно с 10:00

Софиевская прощадь

Титул основной локации для гуляний на новогодне-рождественские праздники уже седьмой год по праву занимает Софийская площадь.

В этом году главную елку страны на Софии украсили 20 тысяч игрушек и 10-километровая гирлянда, которая большим куполом расходится вокруг дерева. Фото под такой красотой получаются невероятные.

Снизу 31-метрового дерева обустроили самый большой в Европе вертеп с фигурами Иисуса, Матери Божьей, колядников и других. А вокруг памятника Богдану Хмельницкому залили туннельный каток.

Вместе с арендой коньков билет на неограниченный сеанс будет стоить 250-300 грн. Действует скидка при оплате картой.

На Софии раскинулись разнообразные фотозоны, места с мастер-классами, музей новогодних украшений.

Для детей здесь есть паровоз, кружащий по всей площади, есть и карусель. Правда, эти два последних развлечения платные. Нельзя не заметить и гигантскую зону фудкортов, где каждый себе найдет что-то вкусное.

Огромный выбор самых разных блюд и напитков. Здесь можно изрядно наесться, но это может стать испытанием для вашего кошелька.

Цены: $$

Расположение: ул. Владимирская, 22

Будет работать до 16 января 2022 года.

ВДНХ

Самая большая по территории в столице праздничная локация – Зимняя Страна на ВДНХ. Из-за большой территории именно здесь удалось разместить максимальное количество всех возможных развлечений.

Поэтому если планировать отдых здесь, сразу закладывайте как минимум несколько часов, чтобы увидеть все и обойти всю территорию парка. Вход на территорию свободный и бесплатный.

Почти как и всюду здесь есть каток, он платный. 200 гривен вместе с арендой коньков, однако кататься можно сколько угодно.

Рядом расположилась снежная горка, колесо обозрения, карусели и еще с десяток других аттракционов как исключительно 18+ так и для малышей.

Кроме самого зимнего городка, на ВДНХ часто проводят кучу своих шоу программ, тематических выставок и мероприятий, о которых лучше читать на их сайте.

Еда на территории выставочного центра в основном жирная и из мангала. Более полевая кухня. Традиционно здесь варят глинтвейн, кофе и чай. Есть удобные столики, за которыми можно поесть и заодно согреться.

Ведь прямо у стола в котелке горят дрова.

Расположение: проспект Академика Глушкова, 1.

Цены: $$

Будет работать до 6 марта 2022 года.

Парк Шевченка

Здесь работает страна Святого Николая. Небольшой городок рассчитан преимущественно на детей. Для них здесь елка, фотозона, сцена для выступлений, аниматоры в ростовых костюмах и резиденция Николая.

В фургончике с оленями можно познакомиться с самим волшебником. Принимает пожелания он бесплатно, позволяет влечься за бороду.

А пока дети будут делиться секретами с Николаем, родители смогут купить горячий чай, какао или глинтвейн в зоне фудкорта.

Широкого выбора еды здесь нет, только небольшие перекусы.

Расположение: бульвар Тараса Шевченко, 14

Цены: $

Резиденция Osocor

Это частный комплекс, территорию которого к новому 2022 году превратили в Хогвартс со всеми героями легендарных фильмов о Гарри Поттере.

На территории есть каток, ледовая горка, карусель, фотозоны, фудкорты. Проводят мастер-классы и устраивают просмотр фильмов о Гарри Поттере.

Очарованный городок расположен почти за Киевом. Из центра дорога сюда может занять 40-60 мин.

Расположение: Киев, ул. Виноградная, 2.

Вход платный: 200-700грн (Дополнительно оплачивается каток: 145-180грн)

Цены: $$$

Ежедневно с 11:00

Все локации мы посетили и вот здесь вы можете сами посмотреть, как выглядит тот или иной праздничный городок в Киеве.

Веселых праздников! Делитесь с нами своими впечатлениями от локаций и пишите, какая вам понравилась больше всего.

А если ты уже нагуляешься вдоволь и захочешь домашнего праздничного уюта — держи подборку новогодних фильмов, под которые можно расслабиться дома.