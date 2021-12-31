Путешествия и вдохновение

Планируете выходные? А что, если мы подскажем, где их интересно и весело провести на новогодних локациях в Киеве?

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 31 декабря 2021, 12:15
Куда пойти на Новый год 2022 в Киеве – праздничные локации

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Планируете выходные? А что, если мы подскажем, где их интересно и весело провести на новогодних локациях в Киеве?
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