Плануєте вихідні? А що, як ми підкажемо де їх цікаво і весело провести на новорічних локаціях у Києві?

До новорічно-різдвяних свят у Києві відкрилося кілька десятків святкових локацій.

Під гучне ХО-ХО-ХО з ароматною кавою чи глінтвейном у руках та сотнями казкових фотографій у телефоні – саме такими ви запам’ятає зимові вихідні у столиці.

Чому ми так впевнені? Все дуже просто! Ми там вже побували і дізналися корисні факти про кожну локацію. Аби ви могли обрати найкраще місце саме для вашого ідеального вікенду.

Куди піти на Новий рік 2022 у Києві

Контрактова площа

Європейське різдвяне містечко цьогоріч розташувалося на Конрактовій площі, що на Подолі.

Дерев’яні будиночки прикрашені хвоєю, імбирними пряниками й новорічними іграшками ведуть вдовж всієї святкової локації. У них продаються напої, їжа та сувеніри.

Унікальністю містечка є 200-метрова прогулянкова ковзанка. Вона платна, але не обмежена у часі.

Прогулюючись льодовими стежками можна добре роздивитися пам’ятник Петру Сагайдачному, адже ковзанку залили у сквері, прямісінько навколо його постаменту.

Разом з орендою ковзанів квиток коштуватиме 300 гривень. Є знижка при оплаті картою.

Із розваг у містечку є ще снігова гірка, міні-хокей, атракціон ялинка, оглядове колесо. Усі вони платні.

Розташування: Контрактова площа

Ціни: $$

Працюватиме до 23 січня 2022р.

Офіс Президента

Без-ко-штов-но! Так, безкоштовно під будівлею офісу Президента, як малим так і дорослим можна покататися на каруселі та ковзанці.

Щоправда чергу на останню адміністратори радять займати за кілька годин. Шалений попит. Ковзани видають.

Те, що за розваги тут не треба платити, певно, основна риса, яка виділяє цю локацію серед інших у Києві.

Саме містечко досить невелике, але тут компактно розмістилися ще з десяток святкових будиночків з гарячими напоями й хот-догами, резиденція Санти та навіть ялинковий базар, де можна купити живу зелену красуню. Дерева легальні і з бірками.

Є тут і головна ялина площі під офісом. Її як і усю локацію прикрасили тисячами вогнів. Крім того вздовж усього містечка встановили велетенських сяючих янголів. Фото з якими виходять просто казковими.

Вхід до локації вільний, однак у цілях безпеки охорона може попросити вас оглянути сумку та надягати маску.

Розташування: вул. Банкова, 11

Ціни: $

Щодня з 10:00

Софійська площа

Титул основної локації для гулянь на новорічно-різдвяні свята уже сьомий рік поспіль по праву займає Софійська площа. Цьогоріч головну ялинку країни на Софії

прикрасили 20 тисяч іграшок і 10-кілометрова гірлянда яка великим куполом розходиться навколо дерева. Фото під такою красою виходять неймовірні.

Знизу 31-метрового дерева облаштували найбільший в Європі вертеп із фігурами Ісуса, Матері Божої, колядників та інших. А навколо пам’ятника Богдану Хмельницькому залили тунельну ковзанку.

Разом із орендою ковзанів квиток на необмежений сеанс коштуватиме 250-300грн. Діє знижка при оплаті карткою.

На Софії розкинулися різноманітні фотозони, місця із майстер-класами, музей новорічних прикрас.

Для дітей тут є паровоз, який кружляє усією площею, є і карусель. Щоправда ці дві останні розваги платні. Не можна не відмітити і гігантську зону фудкортів, де кожен для себе знайде щось смачне.

Величезний вибір найрізноманітніших страв та напоїв. Тут можна добряче наїстися, але це може стати випробуванням для вашого гаманця.

Ціни: $$

Розташування: вул. Володимирська, 22

Працюватиме до 16 січня 2022 року.

ВДНГ

Найбільша за територією у столиці святкова локація – Зимова Країна на ВДНГ. Через велику територію саме тут вдалося розмістити максимальну кількість усіх можливих розваг.

Тому якщо плануватимете відпочинок тут одразу закладайте щонайменше кілька годин, аби побачити все і обійти усю територію парку. Вхід на територію вільний та безкоштовний.

Майже як і усюди тут є ковзанка, вона платна. 200 гривень разом із орендою ковзанів, однак кататися можна скільки завгодно.

Поруч розташувалася сніжна гірка, колесо огляду, каруселі та ще з десяток інших атракціонів, як виключно 18+ так і для малечі.

Крім самого зимового містечка, на ВДНГ часто проводять купу власних шоу програм, тематичних виставок та заходів, про які краще читати на їхньому сайті.

Їжа на території виставкового центру здебільшого жирна та з мангалу. Така більш польова кухня. Традиційно тут варять глінтвейн, каву та чай. Є зручні столики, за якими можна поїсти і заодно зігрітися.

Адже прямо у столі в казанку горять дрова.

Розташування: проспект Академіка Глушкова, 1.

Ціни: $$

Працюватиме до 6 березня 2022року.

Парк Шевченка

Тут працює країна Святого Миколая. Невеличке містечко розраховане переважно на дітей. Для них тут ялинка, фотозони, сцена для виступів, аніматори у ростових костюмах та резиденція Миколая.

У фургончику з оленями можна познайомитися із самим чарівником. Приймає побажання він безкоштовно, дозволяє потяга ти за бороду.

А поки діти ділитимуться секретами з Миколаєм батьки зможуть купити гарячого чаю, какао чи глінтвейну у зоні фудкорту.

Широкого вибору їжі тут немає, лише невеличкі перекуси.

Розташування: бульвар Тараса Шевченка, 14

Ціни: $

Резиденція Osocor

Це приватний комплекс, територію якого до нового 2022 року перевтілили на Гоґвортс з усіма героями легендарних фільмів про Гаррі Поттера.

На території є ковзанка, льодова гірка, карусель, фотозони, фудкорти. Проводять майстер-класи та влаштовують перегляд фільмів про Гаррі Поттера.

Зачароване містечко розташоване майже за Києвом. З центру дорога сюди може зайняти 40-60хв.

Розташування: Київ, вул. Виноградна, 2.

Вхід платний: 200-700грн (Додатково оплачується ковзанка: 145-180грн)

Ціни: $$$

Щодня з 11:00

Roshen winter Village

Невеличке казкове містечко на території заводу Рошен відкривається уже котрий рік поспіль.

Головною особливістю локації є чимала ковзанка з ялинкою у центрі, під якою можна навіть проїхатися на ковзанах.

Вхід на територію вільний, а от сама ковзана платна.

170-290 гривень коштує квиток. Ковзани входять у вартість. Катання без обмежень у часі. На території також є будинок Санти. Теж платний. Працює фудкорт.

У будиночках можна купити різноманітну їжу і напої.

Розташування: проспект Науки, 1 (метро Деміївська)

Ціни: $$

Працюватиме до 28 лютого 2022р.

Усі локації ми відвідали і ось тут ви можете самі подивитися, як виглядає те чи інше святкове містечко у Києві.

Веселих свят! Діліться із нами своїми враженнями з локацій і пишіть, яка вам сподобалася найбільше.

А якщо ти вже нагуляєшся досхочу і захочеш домашнього святкового затишку – тримай добірку новорічних фільмів, під які можна розслабитись вдома.