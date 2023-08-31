Погода в Албании в сентябре 2023: когда лучше ехать на море и что с собой брать

Албания славится своими морями и контрастной, изменчивой погодой. Таким образом, на севере страны континентальный климат, а на юге — средиземноморский.

Также Албанию любят за горы и красивые побережья. Туристы приезжают в эту страну на пляжный отдых, но перед этим важно знать, какая будет погода в Албании. Что нужно знать об отдыхе в Албании и климатических условиях в сентябре — читай в материале.

Погода в Албании в сентябре

В сентябре в Албании уже чувствуется осень. С ее приближением наступает легкая прохлада и ветряная погода. Температура воздуха днем чаще всего составляет +29°C градусов, а ночью столбики термометров показывают отметку до +20°C. Вероятность дождей минимальная, но не исключена.

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Бархатный сезон приходит на албанское побережье Адриатического и Ионического морей, температура воды которых еще довольно высокая +24°C…+25°C.

В 2023 году в сентябре погода в Албании будет радовать жарой! Ведь температура поднимется до +37°C. В начале месяца стоит ждать дождей. А вечерами столбики термометров не должны опускаться ниже +24°C.

Какой климат в Албании

В Албании климат средиземноморский по всей прибрежной зоне, с жарким сухим летом, а также мягкой влажной зимой. В горных районах зачастую преобладает континентальный климат. Осень в Албании довольно теплая, с редкими дождями.

Когда лучше ехать в Албанию 2023

Чаще всего туристы посещают эту страну в мае, июне и сентябре. Для отдыха с детьми выбирают курорт Дуррес, где легкий вход в море и мелкий чистый песок на пляже. Если ты собираешься на море, то теплее вода будет именно в Адриатическом. Именно там вода прогревается солнцем быстрее, чем Ионическое. Это все из-за мелководья.

Туристический сезон в Албании 2023

Туристы любят Албанию из-за того, что эта страна считается самой солнечной из средиземноморских стран. Именно здесь круглый год тепло, и большинство ее территорий занимают горы. Но вот время с ноября по март считается не самым благоприятным для отдыха. Самый популярный сезон — август и сентябрь. Если ты собираешься в экскурсионный отдых, то лучше присмотрись к периоду с апреля по июнь.

Какую одежду взять с собой в Албанию

Так как это — мусульманская страна, загорать топлес на пляже нельзя. Но при этом можно смело надевать на пляж раздельный купальник. Кроме обычной одежды можно собрать в гардероб и другую. Например, если ты планируешь посетить мечеть, возьми кофту с длинным рукавом, платок, юбку до пят или платье макси длины.

Если в эти выходные в твоем регионе погода будет солнечной, держи подборку невероятных мест для отдыха в Украине.

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