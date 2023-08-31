Погода в Албанії у вересні 2023: коли краще їхати на море і що з собою брати

Албанія славиться своїми морями та контрастною, мінливою погодою. Таким чином, на півночі країни є континентальний клімат, а на півдні — середземноморський.

Також Албанію люблять за гори та красиві узбережжя. Туристи приїжджають до цієї країни на пляжний відпочинок, але перед цим важливо знати, якою буде погода в Албанії. Що потрібно знати про відпочинок в Албанії та кліматичні умови у вересні — читай у матеріалі.

Погода в Албанії у вересні

У вересні в Албанії вже відчувається осінь. З її наближенням настає легка прохолода та вітряна погода. Температура повітря вдень найчастіше становить +29°C, а вночі стовпчики термометрів показують позначку до +20°C. Імовірність дощів мінімальна, але ймовірна.

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Оксамитовий сезон приходить на албанське узбережжя Адріатичного та Іонічного морів, температура води яких досить висока: +24°C…+25°C.

У 2023 році у вересні погода в Албанії буде тішити спекою. Адже температура підніметься до +37°C. На початку місяця варто чекати на дощі. А вечорами стовпчики термометрів не мають опускатися нижче за +24°C.

Який клімат в Албанії

В Албанії клімат середземноморський по всій прибережній зоні, зі спекотним сухим літом, а також м’якою вологою зимою. У гірських районах найчастіше переважає континентальний клімат. Осінь в Албанії досить тепла, з невеликими дощами.

Коли краще їхати до Албанії 2023

Найчастіше туристи відвідують цю країну у травні, червні та вересні. Для відпочинку з дітьми обирають курорт Дуррес, де легкий вхід у море та дрібний чистий пісок на пляжі. Якщо ти збираєшся на море, то тепліша вода буде саме в Адріатичному. Саме там вода прогрівається сонцем швидше, ніж Іонічне. Це все — через мілководдя.

Туристичний сезон в Албанії 2023

Туристи люблять Албанію через те, що ця країна вважається найсонячнішою із середземноморських країн. Саме тут цілий рік тепло, і більшість її територій займають гори. Але час з листопада по березень вважається не найсприятливішим для відпочинку. Найпопулярніший сезон — серпень та вересень. Якщо ти збираєшся в екскурсійний відпочинок, то краще придивись до періоду з квітня до червня.

Який одяг взяти з собою до Албанії

Через те, що це мусульманська країна, засмагати топлес на пляжі не можна. Але при цьому можна сміливо одягати на пляж окремий купальник. Крім звичайного одягу, можна зібрати й інший гардероб. Наприклад, якщо ти плануєш відвідати мечеть, візьми кофту з довгим рукавом, хустку, спідницю до п’ят чи сукню максі-довжини.

Якщо цими вихідними у твоєму регіоні погода буде сонячна, тримай добірку неймовірних місць для відпочинку в Україні.

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