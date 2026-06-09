Погода в Болгарии в июле 2026: где самое тёплое море и лучшая погода

Болгарское побережье остаётся одним из самых доступных мест для летнего отдыха украинцев.

Большинство туров сейчас организуют автобусами из городов Украины: Киева, Львова, Луцка и других.

А выбор курорта часто зависит от того, с кем именно ты планируешь путешествие — с детьми, компанией или для спокойного релакса.

Какой будет погода на самых популярных среди украинцев курортах Болгарии в июле 2026 года — читай в материале.

Погода в Болгарии в июле 2026

В 2026 году лидерами популярности среди украинских путешественников уверенно остаются несколько курортов. А именно:

Солнечный Берег (Sunny Beach)

Золотые Пески (Golden Sands)

Албена

Святой Влас (Sveti Vlas)

Несебр и Созополь

Несмотря на общее сходство, климатические условия на севере (Варненская область) и юге (Бургасская область) несколько отличаются. Но погода в июле в этих уголках побережья обещает быть солнечной, жаркой и практически без дождей.

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Погода в Болгарии в июле на курортах Золотые Пески и Албена (Северное побережье Чёрного моря)

Эти курорты расположены ближе к Варне. Здесь густые лесные массивы вокруг и более северное расположение, поэтому на 1–2 градуса прохладнее, чем на юге.

Температура воздуха: днём +27°C…+29°C, ночью около +19°C…+21°C. В лесных зонах Албены вечера могут быть даже свежими.

днём +27°C…+29°C, ночью около +19°C…+21°C. В лесных зонах Албены вечера могут быть даже свежими. Температура воды: +24°C…+25°C.

+24°C…+25°C. Ветер и дожди: хвойные леса естественным образом удерживают влагу, поэтому во время прохождения циклонов здесь возможна немного более высокая влажность воздуха. Бризы ощутимы, но мягкие.

Погода в Болгарии в июле на курортах Солнечный Берег, Несебр и Святой Влас (Южное побережье Чёрного моря)

Эта зона защищена от северных ветров мысом Эмине и хребтом Стара-Планина, поэтому здесь обычно теплее всего.

Температура воздуха: стабильная жара. Днём +29°C…+32°C (в отдельные дни второй половины июля столбик термометра может подниматься до +35°C), ночью комфортные +21°C…+23°C.

стабильная жара. Днём +29°C…+32°C (в отдельные дни второй половины июля столбик термометра может подниматься до +35°C), ночью комфортные +21°C…+23°C. Температура воды: самая тёплая на побережье — +25°C…+26°C. Особенно в закрытой бухте Солнечного Берега и Несебра.

самая тёплая на побережье — +25°C…+26°C. Особенно в закрытой бухте Солнечного Берега и Несебра. Особенность погоды Святого Власа: благодаря расположению у подножия гор здесь постоянно циркулирует воздух (горно-морские ветры). Это создаёт своеобразный природный кондиционер — даже при температуре +32°C здесь нет духоты, а воздух остаётся сухим и лёгким.

благодаря расположению у подножия гор здесь постоянно циркулирует воздух (горно-морские ветры). Это создаёт своеобразный природный кондиционер — даже при температуре +32°C здесь нет духоты, а воздух остаётся сухим и лёгким. Особенность погоды Несебра и Созополя: старые части этих городов расположены на скалистых полуостровах, глубоко уходящих в море. Здесь морской ветер ощущается значительно сильнее, поэтому во время вечерних прогулок по мощёным улочкам лёгкая кофта точно не помешает.

Советы путешественникам, которые поедут в июле на курорты Болгарии

Если ты плохо переносишь сильную жару — выбирай первую половину июля или зелёную Албену.

Если же твоя цель — максимально прогретое море, насыщенная вечерняя жизнь без намёка на прохладу и гарантированное отсутствие затяжных дождей — смело бронируй Солнечный Берег или Святой Влас на середину-конец месяца.

И ещё одно: если ты ищешь более бюджетный и размеренный отдых, украинские операторы также активно предлагают небольшие курортные посёлки, например, Кранево (рядом с Албеной), Равду (возле Несебра) или город Обзор — цены на проживание и питание там обычно на 20–30% ниже, чем на крупных курортах, а погода в июле такая же.

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